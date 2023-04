James Webb descrive una galassia scoperta da un oppositore del Big Bang

cervo portaporta N. 220 in Atlante galassiegalassie Proprietà Halton Arp che sono 100 volte più luminose di via Latteavia Lattea In’InfrarossiInfrarossi. Arp 220 è uno di quelli Galassie irregolariGalassie irregolari Non sono quindi né galassie a spirale né ellittiche nella classificazione delle galassie HubbleHubble. Situato a circa 250 milionianni luceanni luce dalla Via Lattea verso costellazionecostellazione du Serpent, Arp 220 è un tipico esempio di ciò che in inglese si chiama a Galassia infrarossa ultra luminosa (Ulirg) è anche la galassia infrarossa ultra luminosa più vicina conosciuta.

Pertanto, è un obiettivo preferito per gli strumenti Telecamera a infrarossi (NIRCam) f Strumento intermedio a infrarossi (AllegroAllegro) IL telescopiotelescopio James Webb che ha appena rinnovato la visione che era già oggi sull’involucro nucleare con il telescopio Hubble. Ciò aveva precedentemente rivelato quelli che sembrano essere due nuclei di galassie separati da circa 1.200 anni luce, indicando che Arp 220 è il prodotto di una collisione seguita da fusionefusione Due galassie che hanno avuto inizio circa 700 milioni di anni fa. Note dell’Osservatorio Raggi XRaggi X Chandra chi NASANASA Ha anche rivelato che ce ne sono due buchi neri supermassiccibuchi neri supermassicci in questi cuori.

Arp 220, un esempio del catalogo Halton Arp di galassie aliene

Inoltre, questo scenario è ben coerente con il carattere irregolare di Arp 220 con strutture filamentose che possono essere interpretate come flussi e code.stellestelle successo perché forze di mareaforze di marea tra le due galassie durante la collisione. Questa collisione ha causato onde d’urto CrollaCrolla A Nubi interstellariNubi interstellariComprendiamo anche perché la galassia contiene un gran numero di giovani stelle luminose nella polvere infrarossa. Inoltre, questi collassi sono la fonte di quasi 200 massicci ammassi aperti di stelle in una regione densa e polverosa di circa 5.000 anni luce di diametro. quantità GasGas In questa piccola area è uguale alla quantità di gas nell’intera Via Lattea.

Per la cronaca, come notato in precedenza, Arp 220 fa parte della L’Atlante delle galassie alienenoto anche come Arp Atlas, un catalogo astronomico che mostra galassie specifiche che inizialmente dobbiamo ai morti astronomoastronomo L’americano Halton Arp (1927-2013). Lo pubblicò per la prima volta nel 1966 e quando morì aveva registrato 338 galassie.



Una coppia di galassie interagenti è chiamata Arp 143. La coppia contiene la galassia a spirale distorta in formazione stellare NGC 2445 a destra, insieme alla sua compagna imperfetta NGC 2444 a sinistra. © NASA, ESA, STScI e J. Dalcanton (Centro di astrofisica computazionale / Flatiron Institute, U. Washington)

Come ha già chiarito Futura, come Halton Arp Fred HowellBurbidge, Margaret e Geoffrey rimasero oppositori della teoria la grande esplosionela grande esplosione Alla fine degli anni ’60 (sebbene la scoperta di radiazione cosmicaradiazione cosmica) fino alla sua morte. Come Hoyle, si chiedeva come spiegare lo spostamento spettrale secondo la legge di Hubble-Lemaître in termini di espansione dello spazio.

Questo spostamento deve avere un’altra spiegazione, ad esempio all’interno della teoria della luce stanca, che comporta una continua perdita dienergiaenergia affiliato fotonifotoni rilasciato da AjamAjam Con la distanza percorsa senza che questa perdita corrisponda a uno spostamento verso lunghezze d’onda lunghe, e quindi dal blu al rosso, dovuto a ampiezzaampiezza Le lunghezze d’onda continue e accumulate dei fotoni dovute all’espansione dello spazio durante il loro viaggio.

Galassie che non invalidano la Teoria del Big Bang

Tuttavia, la teoria della luce stanca era insostenibile, come dimostrò rapidamente per la prima volta il grande cosmologo russo Yakov Zeldovich. Secondo le leggi fisicofisicoqualsiasi perdita di energia secondo la teoria della luce affaticata comporta una perdita casuale di la quantità di movimentola quantità di movimento Per i fotoni interagendo con il loro ambiente, ad esempio la polvere intergalattica, in modo che le immagini di stelle e galassie si deteriorino sempre di più con la distanza, che non è mai stata osservata.

Inoltre, come spiegato Il cosmologo Ned Wrightl’espansione relativa dello spazio implica che il tempo di evoluzione della curva di luce per le esplosioni supernovesupernove Deve apparire dilatato secondo una legge ben precisa, una dilatazione che nessuna teoria della luce stanca potrebbe prevedere. Tuttavia, non solo sono stati osservati il ​​fenomeno e la legge attesi, ma la differenza tra la teoria della luce stanca e le osservazioni è di 11 sigma, come dicono i ricercatori nel loro gergo. È un enorme disaccordo.

Arp era turbato dal fatto che alcuni degli oggetti nel suo catalogo mostrassero galassie interagenti o, almeno, apparissero probabili a causa della loro vicinanza alla volta celeste. Ma queste galassie avevano diversi spostamenti spettrali, contraddicendo le loro associazioni apparentemente vicine che coinvolgono distanze simili alla Via Lattea. Abbastanza logicamente, ha concluso Harp, questo smentisce la teoria standard dello spostamento spettrale. Un esempio ben noto è il Quintetto di Stephan, che è un gruppo visibile di 5 galassie situate in costellazione di Pegasocostellazione di Pegaso e fu osservato per la prima volta dall’astronomo francese Édouard Stéphane nel 1878. Infatti, solo 4 galassie sono in reale interazione, e come in tutti gli altri casi che hanno disturbato Harp, è stato possibile dimostrare che le differenze di spostamento erano effettivamente dovute alle loro diverse le distanze spaziali e le associazioni sulla volta erano semplici stellestelle come gli oroscopi.