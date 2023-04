Diversamente: Pratiche e trattamenti per combattere la depressione

Questa settimana, Cyprien Houdmont dà uno sguardo alle terapie alternative in questo nuovo numero della rivista Altrimenti.

Sentirsi bene nel corpo e nella mente. A volte i contesti sociali, economici, ambientali e finanziari ce lo impediscono. Per combattere questa depressione circostante, ci sono pratiche e terapie alternative. Terapia delle coccole, quelle sessioni di coccole, durante le quali prendi in braccio un’altra persona, ma anche body painting, yoga, viaggi sonori… Queste sono le diverse pratiche evidenziate questa settimana in “Altrimenti”. L’idea non è di opporsi al metodo di guarigione tradizionale. Ma apertura a pratiche che possono fare del bene.

È anche una grande opportunità per presentare il festival “Lights and Shine”, che metterà in luce proprio queste varie terapie e arti volte a “trasmettere la guarigione”. Questo festival è in programma alla Tricoterie de Saint-Gilles il 29 aprile.

Intorno al tavolo, Cyprien Hudmont riceve:

Madeline Marbex, terapista delle coccole e creatore del CalinoBXL

Debora Nobili, co-organizzatore del festival "Light and Shine".

Cloe Dalce, creatore di "Soldat de Lumière" e co-organizzatore del festival "Lumière et Scintills"

Dmitry Moens, Insegnante di yoga

