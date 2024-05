Cinque anni di Archie: l’immenso regalo che re Carlo III ha voluto fare al figlio del principe Harry e di Meghan Markle nel giorno del suo compleanno

A differenza dei figli Kate Middleton E due del principe William Archie Non aveva il diritto di pubblicare una foto ufficiale sui social in occasione del suo compleanno. Ma questo non significa questo famiglia reale Ho dimenticato che.

Archie, figlio del principe Harry e di Meghan Markle, compie 5 anni: lo aspetta un grande cambiamento

Infatti, anche se Archie ha festeggiato con tutto quello che aveva compleanni negli Stati Uniti, Re Carlo III Non dimenticare però tuo nipote. Voleva presentarla anche ad A Regalo straordinario.

Regalo di Carlo III ad Archie

Sì, dipende donnail re Carlo III intendeva introdurre a Capanna del pastore A suo nipote, che si è stabilito dall’altra parte dell’Atlantico con i suoi genitori Il principe Harry et al Meghan Markle. Il costo sarà di almeno 18mila sterline, ovvero circa 20mila euro.

Come spiega il biografo Tom Quinn ai media britannici, questo non è un evento “Una casetta di plastica per bambini, ma una straordinaria capanna da pastore fatta a mano, con letti e scaffali.”. Secondo lui, il re Carlo III fece un regalo simile a Il principe Giorgio, figlio del principe e della principessa del Galles. Quindi il Re vorrebbe fare lo stesso con Archie per dimostrare che non favorisce nessuno del suo popolo Nipoti.

Sempre in conformità con donnaHarry e Meghan si sarebbero opposti a questo regalo. Tom Quinn ha annunciato che Meghan voleva che suo figlio fosse associato al suo compleanno “Per tutto ciò che è americano”Perché lui “Fai domande costantemente” Sulla sua famiglia reale Regno Unito.

Una fonte vicina a Harry e Meghan ha smentito questa informazione. Inoltre, il re Carlo III desiderava richiamare suo figlio e suo nipote video chiamataAuguro a quest’ultimo un felice compleanno. “A re Carlo non piacciono le nuove tecnologie, ma gli piacerebbe moltissimo restare in contatto con i suoi nipoti d’oltre Atlantico”.L’autore reale dice.

Ma no Specchio Fa venire in mente anche un altro regalo che re Carlo avrebbe fatto a suo nipote. Un regalo meno costoso ma più personale. In effetti, Tom Quinn A come ordinato E un piccolo regalo: “Si dice addirittura che invierà uno dei suoi acquerelli ad Archie come regalo, perché Meghan ama i regali fatti in casa e non ama i regali costosi e fantasiosi.”“.