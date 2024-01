Google sta limitando i cookie su Chrome prima di abbandonarli completamente

Il colosso americano ha dichiarato in un comunicato: “Come annunciato in precedenza, Chrome limita per impostazione predefinita i cookie di terze parti all'1% dei suoi utenti al fine di facilitare i test, prima di aumentare la capacità al 100% degli utenti a partire dal terzo trimestre del 2024. ” Post sul blog.

Google ha stabilito che un completo abbandono dei cookie di terze parti può essere efficace solo dopo aver consultato l’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) su “potenziali problemi di concorrenza”.

I cookie, che sono file informatici utilizzati specificatamente per tracciare i movimenti degli utenti di Internet e fornire loro pubblicità mirata, hanno visto il loro utilizzo diventare più regolamentato dall'implementazione di numerosi standard, in particolare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) stabilito dall'Unione Europea. Unione. Union nel 2016, oltre alle normative della California.

Con il termine “cookie di terze parti” vengono indicati i cookie che provengono dai siti web visitati e non dal browser stesso.

Google ha annunciato nel gennaio 2020 che si sarebbe impegnata a eliminare i cookie di terze parti entro due anni. L'attuazione di questa riforma è stata rinviata più volte, prima che entrasse in vigore all'inizio di gennaio.

Google sta lavorando da diversi anni ad un sistema di cookie alternativo, legato al browser e non ai siti visitati. Invece di rivolgersi a singoli utenti Internet, gli inserzionisti si rivolgono a segmenti di pubblico (“FLoC”) costituiti da centinaia o migliaia di persone.