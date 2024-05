Meglio tardi che mai: che sollievo per Karel Geraerts e Mark Wilmots allo Schalke 04! – Tutto il calcio

Questa sera lo Schalke 04 ha vinto 0-4 a Osnabrück. Una manifestazione sinonimo di preservazione della seconda lega tedesca.

Karel Geraerts potrebbe non aver pensato che ne sarebbe stato felice quando è arrivato al club, ma ora è ufficiale: Schalke04 Non scenderà al terzo livello

Il club puntava al ritorno immediato in Bundesliga, ma dovrà accontentarsi di recuperare gli arredi dopo una stagione molto turbolenta. Nonostante 14 sconfitte in 32 partite, lo Schalke si è salvato grazie ad una recente corsa finalmente padroneggiata.

Questo successo per 0-4 a Osnabrück ha portato la serie a sei partite consecutive senza sconfitte. Con otto punti di vantaggio nei playoff a due partite dalla fine, il Königsplauen può finalmente respirare. A differenza del suo avversario della serata che è stato ufficialmente retrocesso.

Lo Schalke fornisce le basi

Resta da vedere quale sarà il futuro del club. Dal punto di vista finanziario, lo Schalke dovrà già affrontare molte difficoltà con la nuova stagione nella sala d’attesa del calcio tedesco e punterà ancora una volta a tornare in Bundesliga ad ogni costo.

con Karel Gerarts Sul sedile? Questa è tutta la questione. In gioco anche il futuro dell’allenatore belga. Dopo una stagione così movimentata, non sarebbe sorprendente vederlo lasciare il suo incarico. A meno che le recenti partite non abbiano finalmente ripristinato la Santa Unione…