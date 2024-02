Chi sono i candidati al Premio Pégases 2024?

Sono considerati gli zar dei videogiochi. Durante la cerimonia Pégases del 7 marzo a La Cigale di Parigi, i migliori videogiocatori francesi verranno premiati secondo diversi criteri. L'Academy of Video Game Arts and Technology ha rivelato l'elenco dei candidati martedì 5 febbraio.

l'anno scorso, Spericolato È stato il grande vincitore, vincendo tre statue. Quest'anno, alcuni titoli come Canzoni su Sennar, Detriti, Dordogna O Assassin's Creed Mirage Tieni la corda con diverse nomination. Facciamo l'inventario.

“Sennaar Songs” è in cima alle nomination

Il puzzle game sviluppato dallo studio indipendente Rundisc ha ricevuto il maggior numero di nomination quest'anno, con apparizioni in cinque categorie. Tra questi c'è il prestigioso gioco, Miglior gioco dell'anno, Side by SideAssassin's Creed Mirage E basato su Josant. Canzoni Sennar Accanto è stato nominato anche nelle categorie “Visual Excellence”. Dordogna et al il miraggio di Assassin's Creed, “Miglior videogioco indipendente” con Dordogna et al Buona morte“Miglior design del gioco” a fianco Josant et al Il Crow Car Festival, et al. » “Oltre i videogiochi” con Soldati sconosciuti: fratelli d'armi E basato su Detriti.

Tre nomination per il film “The Wreck”

Un altro titolo che ha ricevuto diverse nomination è il blocco indipendente dello studio parigino The Pixel Hunt Detriti. Questo gioco narrativo esplora le emozioni umane più dolorose con grande sensibilità e realismo. Potrebbe vincere un Premio Pégase nella categoria “Oltre i videogiochi”, ma vince anche il premio “Miglior videogioco mobile” con cui compete. Soldati sconosciuti: fratelli d'armi E per Mighty Quest Rogue PalaceO anche “eccellenza narrativa”.

Di seguito l'elenco completo delle nomination per il Pegasus 2024:

Miglior videogioco: Canti Sinar, Assassin's Creed Mirage, Gossant

Un romanzo d'eccellenza : Soldati sconosciuti: Brothers in Arms, Debris, Assassin's Creed Mirage

Miglior videogioco mobile: Soldati sconosciuti: Brothers in Arms, Debris, Mighty Quest, Rogue Palace

Oltre i videogiochi: Soldati sconosciuti: fratelli d'armi, inni sinar, detriti

Miglior videogioco indipendente: Canti di Sennar Focus, Dordogna, ti auguro una morte felice

Miglior design del gioco: Sinar Chants, Gosant, The Crew Motorfest

Miglior primo videogioco: En Garde!, Dordogne Focus Entertainment e Pâquerette Down the Bunburrows

Migliore accessibilità: Carmazo, Firebird, Magnete Go-Go

Miglior servizio operativo: The Crew Motorfest, Tales Up, Go Go Magnet

Miglior videogioco straniero: Baldur's Gate 3, Cocoon, Hogwarts Legacy: Hogwarts Legacy

Miglior videogioco indipendente straniero: Bozzoli, animali da festa, nati dal pane

Miglior videogioco straniero per cellulari: Piccoli Incubi, Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, Warcraft Rumble