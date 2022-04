Comme beaucoup d’autres géants du secteur ( Apple avant tout ), Meta pousse fort sur la réalité augmentée ( ici l’actualité de 2022 ) et selon certees rumeurs, Mark Zuckerberg verrait 2024 come une sorte pour de ‘ momentrep iPhone ” aux mise sur le marché d’une paire de lunettes AR . Cependant, ce ne sera que la première étape d’un projet, baptisé Nazare, qui verra le lancement de due autres modèles, un en 2026 et un en 2028. Mais que peut-on attendre des nouvelles lunettes de Meta ? Apparemment, Mark Zuckerberg veut proponer una comunicazione di “hologrammes” et les prime lunettes seraient independantes du téléphone mais équipées d’un dispositif “bracelet” qui gérerait la partie informatique.

Le système d’exploitation serait base sur Android et les occhals vous permettraient d’avoir une expérience AR complète , avec suivi oculaire, images 3D , camera, son stéréo et surtout un design “accettabile”. Dans le même temps, l’entreprise pourrait également proponer une paire de lunettes connectées, battezzare Hypernova, sur le modèle des Ray Ban Stories. Meta n’a pas de grandes attentes de ventes pour ces premiers modèles, de l’ordre de quelques dizaines de milliers d’unités , mais il espère que les générations suivantes , plus léguroères et, plus le. Tout cela repose évidemment sur la capacité de l’entreprise à dépasser les limiti technologiques actuelles.

En fait, les premiers prototipos, malgré l’utilisation de projecteurs microLED et d’une technologie de guide d’ondes de pointe, sontron quatre fois plus lourds que les lunettes conventionnelles et ont une autonomie de seulement. En tout cas, on espère voir ce cher Mark pronocer la fameuse frase “un’altra cosa”.