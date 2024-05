La fine del viaggio è in vista per Google Fit

Google interromperà le API di Google Fit il prossimo anno. Questa è una brutta notizia per una serie di tracker, bilance e altri dispositivi sportivi che utilizzano la piattaforma.

Google Fit era la piattaforma che ti permetteva di sincronizzare i tuoi dati sanitari tra diversi dispositivi tramite il tuo account Google. Ma come nel caso di Google, l’API è ora chiusa. Google ha smesso di reclutare nuovi partner dall’inizio dello scorso maggio e chiuderà ufficialmente la piattaforma il 30 giugno del prossimo anno.

Questa è una vera doccia fredda per gli utenti di dispositivi di terze parti (più vecchi) che si sincronizzano con la piattaforma. Google aveva partnership con diverse aziende quando ha lanciato Fit, tra cui Nike, Adidas e Withings. Molti smartwatch, dispositivi per il fitness e bilance pesapersone potrebbero perdere funzionalità entro il prossimo anno, a meno che una patch non includa il supporto per un’altra piattaforma.

La storia degli alberi che nascondono la foresta

Ora non è che a Google manchino le API. Oltre a Fit, il colosso della tecnologia gestisce attualmente altre due API per il fitness: l’API Health Connect e l’API Web Fitbit. Dall’acquisizione di Fitbit circa tre anni fa, sembra che gran parte delle capacità di sviluppo dell’azienda siano state spostate in questa divisione. Quindi, ci sono buone probabilità che vengano implementate altre API oltre a queste due rimanenti. Qualcosa di simile è stato osservato in Google con la proliferazione dei programmi di chat e di chiamata, di cui alla fine solo uno è sopravvissuto.

Ma oggi non sappiamo a cosa dovremmo dare la priorità, secondo il sito tecnologico Ars Technica. L’API Fitbit viene sincronizzata con il tuo account Fitbit, che verrà anch’esso eliminato. Per quanto riguarda i dati di Health Connect, secondo Questa guida Nella pagina degli sviluppatori Android.