Intervista esclusiva Dragonflight: Ion Hazzikostas nous parle de l’avenir de WoW – World of Warcraft

Après l’annonce de Dragonflight, la 9ème extension di WoW, j’ai eu la chance de m’entretenir con Ion Hazzikostas, le Directeur de World of Warcraft. Nous étions une dizaine de people de la conférence et je vous propone de retrouver les information plus importantis les nouveautes à venir sur le MMORPG de Blizzard.

Patch preliminare 10.0

Des événements se dérouleront ciondolo le prepatch de Lo Stormo dei Draghi. Pendant deux semaines, les joueurs pourront découvrir des events majeurs qui serviront d’introduction avec le patch 10.0. Cette mise à jour servira d’introduzione à Dragonflight.

Le patch 10.0 arrivera quelques semaines avant l'extension come c'est le cas habituellement. La nuova classe Evocatore sera jouable comme il Chasseur de démons à l'époque, tout comme les nouvelles fonctionnalités du patch, avant de pouvoir se lancer dans le contenu et les nouvelles zones de Dragonflight.

Zone di Vol et Nouvelles

Le nuovo continente de Dragonflight si trova all’au nord-est d’Azeroth .

Lore

Il y aura inévitablement un grand méchant dans l’extension . Cependant, tout comme nous l’avons connu avec Mists of Pandaria, il faudra attendre pour découvrir de qui il s’agit. Nous beginrons par en apprendre plus sur les menaces qui pèsent sur Dragonflight, tout comme ce fut le cas avec les Sha et les Mogu sur MoP. A terme, nous découvrirons qui est la minaccia di Dragonflight. Il faudra explorer, comprendre le monde et attendre avant de savoir qui est la minaccia principale de l’extension. Il faut comprendre le déroulement du récit pour ne pas s’imaginer qu’un personnage sort de n’importe où.

seront d’importants personnages de l’extension, tout comme d’autres personnages qui feront leur retour. Tiranda inclusa. Les amateurs du Lore d’Azeroth seront aux anges puisqu’ils en apprendront plus sur Galakrond, ce proto-dragon si gigantesque, mais aussi sur les diversi aspetti, pourquoi ils reviennent au premier plan. D’autres dragons ont existé à l’époque et vous en apprendrez plus sur leur histoire et leurs origines.

Dragonflight propone degli elementi collegati a certi gioielli come i Centaures, Gnolls et Tuskarr, mais invitera surtout les joueurs à percer de nouveaux mystères. Si vous êtes excités à l'idée d'en savoir plus sur Galakrond, les dragons primordiaux, les géants o encore sur les choix qu'on dû faire alcuni draghi, alors l'extension vous plaira.

Raid

La Corsa al primo mondo au Sépulcre des Fondateurs Mythique a duré un peu plus longtemps que ce que Blizzard aurait vu comme la durée idéale. Ceci dit, si le raid avait été validé en moins d’une semaine, la communauté aurait aussi vécu cela comme une déception. La durata ideale si trova in una situazione di 10-11 giorni, più equilibrata per le meilleures guildes du monde est un vero e proprio défi. Ceci dit, le raid est une réussite et de nombreux joueurs continuent d’y jouer depuis sa sortie.

Mestieri

Gioco

Passa il sistema d’azérite o il potente prodigioso prima del volo dei draghi. Un sistema di progressione sera évidemment de la partie, mais les développeurs ont écouté le feedback des joueurs sur base de ce qu’ils ont vécu sur Battle for Azeroth et Shadowlands.

Pas de form de dragon pour les Druidi .

. Dans la version actuelle, le vol avec votre drake est limité. C’est un élément que vous vous pourrez améliorer e débloquant des éléments (vitesse). La capacité de voler de n’importe quel endroit vers un autre dans Dragonflight nécessitera de valider somes prerequis. Blizzard continua a pensare alla mia esperienza di ricerca nel contenuto di un’estensione se fait depuis le sol et non pas en autorisant les joueurs à voler d’un point à l’autre dès le premier jour.

L’aspetto Tempo Gated de certes éléments de World of Warcraft va persister (ce qui significante par esempio que pour obtenir 3 éléments – un par semaine – il faut débloquer quelque Choose en semaine 3). Blizzard aime le fait qu’une partie des joueurs débloquent tous Certaines Chooses en même temps, comme l’accès au Geôlier ou un chapitre de l’histoire (comme le fait de libérer Anduin). Cela permet aux joueurs de discuter d’un thème ensemble. D’autres éléments peuvent par contre être débloqués progressivement au rythme du jouer, come la console de recherche cryptique de Zereth Mortis. Un certo equilibrio peut être fait par Blizzard à ce sujet, et les développeurs continueront en ce sens.

Tecnica e richiesta di configurazione

La minimo di configurazione e richiedi World of Warcraft: Dragonflight sera dévoilée peu avant la sortie de l'extension. Cependant, la philosophie reste la même que celle qui a motivé les équipes depuis la sortie de WoW, à savoir permettre à un massimo de joueurs de profiter du MMO peu importe leur équipement.

Mito+

À l’heure actuelle, la Stagione 1 Mitica+ de Lo Stormo dei Draghi devrait proponer 4 donjons de la nouvelle extension et 4 anciens donjons. Lors de la Saison 2, il y aura une rotation avec 4 autres donjons de Dragonflight et 4 autres anciens donjons. Ceux de Shadowlands seront sans aucun doute mis de côté car trop récents.

Data della sortita di Dragonflight

L’estensione sortira aussi vite que possibile. Passa la data precisa per l’istante. La prima ètape est de lancer l’alpha et la beta pour mettre Dragonflight dans les mains des joueurs le plus rapidement possible. Per la suite, Blizzard dévoilera la date de sortie de Dragonflight.

Conclusione

Merci à Blizzard per questa opportunità di intervista qui a eu lieu juste après l’annonce de l’extension Dragonflight.

Je tiens stafflement à remercier Ion Hazzikostas pour l’intervista, et notamment pour la domanda au sujet de laquelle il n’avait aucune obblighi de répondre. J’ai demandé comment se sentaient les développeurs après deux années perturbées d’un côté par la pandémie de Covid, et de l’autre par les scandales de harcèlement. Mine de rien, on aime cette Dev Team et voulais savoir comment elle se sentitait aujourd’hui.

Ion a tenu à répondre à la question en expliquant que l’équipe est particulièrement excitée à l’idée de dévoiler Dragonflight aux joueurs. Ces deux années ont inévitablement été difficilis, mais Ion est très fier des personnes qui composent la Dev Team. Les développeurs disposent d’un slack sur lequel ils échangent au sujet des réactions des joueurs et ont hâte de voir les premiers testeurs mettre la main sur Dragonflight. Cela fait d’ailleurs plusieurs jours qui riguardo les rumeurs et vont maintenant riguardoer vers l’avenir. Dans les mois qui viennent, beaucoup de Chooses vont se passer et ce sera plus intéressant que jamais.