Guerra dei volumi: la pubblicazione di Lidl sbaraglia la concorrenza, ed ecco perché

Un post che sta suscitando polemiche nelle cassette postali in questo momento. Questo lo spot di Lidl che non esita a confrontare i prezzi della sua frutta e verdura con quelli dei suoi concorrenti. Quest’ultimo ha denunciato la campagna, che considera “fuorviante” e “imprecisa”.

Colruyt ha notato la stessa cosa e ritiene che Lidl stia confrontando cose che non dovrebbero essere confrontate. “Abbiamo notato che confrontano il prezzo dei loro kiwi normali con quelli dei nostri kiwi biologici. Questo non è vero. Correggendo i calcoli, vediamo che la Colruyt è la più economica”, afferma Eva Bilterist, direttrice stampa del gruppo.

Esistono diverse norme che disciplinano la pubblicità comparativa. Lidl non è d'accordo con nessuno di loro: “È la logica della diversità in un dato momento, il che significa che c'è solo biologico da una parte e non dall'altra. Cosa dovremmo fare in questa situazione Lidl dovrebbe astenersi dal menzionare il prezzo? ?” Da Kiwi Perché invece esistono solo kiwi biologici?” si chiede Christophe Sansi, caporedattore della rivista Gondola.

