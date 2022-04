I Pixel 6 e l’iPhone SE 5G sono disponibili per nuovi clienti per il cambio di smartphone, mai come il nome del marchio per gli articoli che arrivano al momento del ritiro, ma non per gli sforzi dei fabbricanti per le azioni più liquide.

Bien que le Pixel 6 Google a révolutionné la gamme des smartphones du fabricant grazia à ses composants haut de gamme et son tarif intéressant, il ne semble plus du tout convaincre les utilisateurs. En cause, un lancement assez chaotique, puisque le smartphone souffre d’un très grand nombre de bugs. versante, Google déploie beaucoup de mises à jour, mais celles-cine semblent pas réussir à venir à bout de tous les problèmes du smartphone. hier un nouveau bug qui rejette les appels a par exemple fait son apparition.

Comme le détaille un rapport du cabinet de recherche Wave7 diffuso per PCMag, les ventes du Pixel 6 chez gli operatori americani sont si faibles que Google offre des pots-de-vin « très éleves » aux vendeurs capaci di vendere l’appareil. Ce type d’incitation, appélé “spiff”, abréviation de Sales Performance Incentive Fund, est une pratique assez courante dans le secteur. Ainsi, si vous vous rendez en boutique et demandez des conseils pour acheter uno smartphone, il est très probable que le vendeur vous recommande un Pixel 6.

I Pixel 6 ne convain plus les utilisateurs, l’iPhone SE 5G non plus

Malgré les pots-de-vin offre aux vendeurs, ceux-ci n’arrivent pas à convaincre les clients de passer sur le Pixel 6. Su s’attendait pourtant à ce que le smartphone se vende très bien aux États-Unis, un marché généralement très friand des smartphones de Google. Les vendeurs soulignent que les mauvaises ventes seraient dues à la mauvaise réputation des Pixel 6 liée aux bugs et aux problèmes de performance. Seuls les fans « purs et durs » di Google accetta l’abbigliamento.

Outre les derniers modelli Pixel, un autre appareil très attendu qui voit ses ventes chuter est l’iPhone SE 3. Selon le rapport de Wave7, 56 % des représentants ont déclaré que la demande d’iPhone SE était plus faible cette année qu’elle ne l’était pour l’iPhone SE précédent. Seuls 8 % des représentants interrogés ont déclaré que le nouveau modèle était plus demandé.

Pire encore, il semblerait qu’Apple ne fasse pas beaucoup d’efforts pour mettre son appareil en avant. Selon le cabinet d’études, « Wave7 Research n’a pas connaissance d’une quelconque publicité télévisée, radio, extérieure ou imprimée pour l’appareil », e un rappresentante di Verizon a déclaré au chercheur que « peu de gens savent qu’il est sorti ». Il faudra patient un peu plus longtemps avant d’avoir droit à des chiffres de ventes d’autres cabinets d’études.

Fonte : PCMag