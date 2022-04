Nintendo Switch: Les 3 jeux les plus vendus sur Amazon profitent d’une promotion folle

Les meilleures ventes de jeux Nintendo Switch à saisir en promozione

Le jeu Légendes Pokémon : Arceus a 44€49

Il gioco Mario Kart 8 Deluxe a 44€49

Pour vous détendre, seul, en famille ou entre amis, vous pouvez égallement compter su Mario Kart 8 Deluxe, toujours su Nintendo Switch, a soli 44,49 euro. Affrontez l’IA o d’autres joueurs su 48 circuiti ispirati dall’universo Nintendo, choisissez votre personnage parmi les plus de 36 disponibles, et menez vos course tambuurs et carapaces battantes. Et pour varier les plaisirs, vous pouvez égallement retrouver les Arènes et le mode Ballons.

Il gioco Nintendo Switch Sports a 39€40

Enfin, precommandez à presente Nintendo Switch Sports su Amazon, a 39,40 euro al posto di 44,55 euro. Il gioco arriva il 29 aprile, e raccoglie nuove attività ludiche per affrontare gli amici in locale o in linea: bowling, tennis, badminton o bis, pallavolo, sport in retro su Nintendo Switch Sports. Et pour plus de fun et d’immersion, vous pouvez évidemment jouer en utilisant la reconnaissance de mouvement des joy-con.