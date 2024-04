Critiche alla cantante Shada Hassoun per aver “negato” il Marocco

Sotto il peso delle critiche dopo un post in cui dichiarava il suo amore per l'Iraq, paese natale di suo padre, la cantante Shatha Hassoun è stata costretta a rassicurare i suoi fan marocchini che ama altrettanto il Marocco, da dove proviene sua madre, cioè l'Iraq.

“Una sensazione e una gioia indescrivibili solo annusando il mio profumo. Hassoun ha scritto in un post sui social media: “Quanto mi sei mancato, Baghdad, come se fossero passati anni dall’ultima volta che sei venuta, rimane bella e più bella al mondo”. L'opinione pubblica marocchina lo accusa di negare le sue origini marocchine.

In risposta al commento di qualcuno che la descriveva come “negatrice dei benefici”, Hassoun ha detto: “Sono onorata di essere marocchina e irachena, perché sono i miei cari genitori e sono più preziosi dei miei genitori”. ? Li amiamo allo stesso modo, con lo stesso amore. Possa Dio proteggere i nostri padri, le nostre madri e il nostro Paese. Basta con l'odio.”

Da padre iracheno e madre marocchina, Shatha Hassoun è nata e cresciuta in Marocco. La cantante, sconosciuta in Iraq, ha rivelato il suo amore per la terra natale di suo padre dopo aver partecipato al programma “Star Academy”.