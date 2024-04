Sony abbandona la sua folle nomenclatura

Sony rivela una trasformazione del marketing per il 2024. Niente più nomi complicati, spazio alla semplificazione.

Presentando nuove linee di prodotti, Sony ha colto l'occasione per apportare alcune modifiche al nome di questi prodotti. In un articolo pubblicato dal media statunitense Engadget, un portavoce di Sony ha sottolineato il desiderio dell'azienda di rendere il marchio più accessibile, adottando nomi più riconoscibili.

Circa dieci giorni fa, Sony ha introdotto due nuovi set di prodotti audio. Innanzitutto, ULT Tower, ULT Domain e ULT indossano altoparlanti Bluetooth. Questa è stata la prima volta che l'azienda ha presentato prodotti senza la solita nomenclatura di lettere e numeri, e sono un po' complicati come le cuffie Sony WH-CH720N (che probabilmente stavano per le cuffie wireless CH720N, che difficilmente potrebbero essere più semplici) . Questi nuovi nomi sono diventati più memorabili e, soprattutto, più memorabili. Sony descrive questa gamma audio come una “nuova fase di innovazione” per i suoi prodotti.

Recentemente Sony ha confermato questa voglia di innovazione, annunciando una nuova gamma di prodotti, questa volta televisori. La nuova gamma Bravia introduce tre nuovi televisori. Bravia 7, Bravia 8 e Bravia 9. Qui troviamo due modelli Mini-Led, novità del produttore giapponese, e un modello OLED. Il televisore Bravia 9 punta ad essere davvero all'avanguardia, con un nuovo pannello 'Mini-LED' che sembra fare miracoli. Insieme ad un nuovo processore e al sistema audio ATMOS, l'azienda integrata vuole rendere la sua nuova gamma un punto di riferimento. Sebbene i prezzi non siano stati ancora annunciati, possiamo aspettarci che Bravia 7 e 8 siano i modelli più convenienti.

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.