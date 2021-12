Laptop: Risparmia 200€ su Huawei MateBook 14s sabato

Dotato di una tastiera AZERTY, HUAWEI MateBook 14s ha un display touchscreen 2,5K da 14,2 pollici o 36,07 cm. Quest’ultimo è in grado di visualizzare una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Certificato da TÜV Rheinland, limita l’esposizione dell’utente a lampi e luce blu. Il MateBook 14s è attualmente in vendita a € 1149.99 nel Huawei Store Ha un processore Intel Core i7, collegato a 16 GB di RAM. Per salvare tutti i tuoi file avrai a disposizione 512 GB di spazio di archiviazione SSD.Se approfitti dell’acquisto per rivendere un vecchio dispositivo entro il 31 dicembre, HUAWEI ti offrirà anche 50 euro come bonus di sostituzione. Completa semplicemente il sondaggio per ottenere una stima del valore della tua vecchia attrezzatura.