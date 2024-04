Chi è il re della velocità tra i serpenti? Scopri queste creature abbaglianti

Fonte di paura per molti e mostri affascinanti per altri, i serpenti hanno il vantaggio di non lasciare nessuno indifferente. Tossico, astringente, innocuo…

La famiglia è numerosa e ha molte caratteristiche. Tuttavia, in termini di dimensioni, pericolo o velocità, alcuni si distinguono.

Da pochi centimetri a diversi metri, e talvolta raggiungono numeri record, i nostri amici serpenti ci riservano delle belle sorprese. Ma chi è il più veloce?

Velocità della luce nei serpenti

Anche se non ne hai paura, a volte può essere difficile incontrare un serpente in natura. Quest'ultimo saprà che gli siete vicino ancor prima che vi accorgiate della sua presenza, e questo è alquanto rassicurante.

Quindi proverà a scappare il più velocemente possibile. Ma quando parliamo di velocità e velocità, dobbiamo capire che stiamo parlando di muoversi su un terreno pianeggiante. Ma in questo gioco a volte è difficile cronometrare con precisione i serpenti.

Poiché non esiste un limite temporale specifico per questi rettili, è difficile stabilire una classificazione. Ma secondo Guinness dei primati E secondo la rivista Science Ouest, la medaglia d'oro per il serpente terrestre più veloce andrà al Black Mamba. È accertato che il nostro “piccolo” amico può raggiungere una velocità di 20 km/h su terreno pianeggiante, che è la velocità di una bella corsetta.

Caratteristiche del mamba nero

È un serpente separato. Dendroaspis polylepis O Black Mamba in francese, si trova principalmente allo stato selvatico in tutto il continente africano. Contrariamente a quanto suggerisce il nome, il colore nero non sempre rispecchia il suo aspetto, ma piuttosto la parte interna del suo viso. Oscilla tra il grigio, il giallo e il verde nel suo habitat naturale.

Ciò che lo rende “famoso” è la sua pericolosità, poiché è uno dei serpenti più velenosi al mondo e non ha paura di estrarre le zanne per difendere il proprio territorio. Il mamba nero può vivere fino a 20 anni e può raggiungere i 4 metri di lunghezza negli esemplari più grandi.

E altri serpenti molto veloci

Ma la competizione per il titolo di più veloce è dura. Altri hanno molti beni per confermare la loro corona. Come ad esempio il sorprendente serpente che può essere ottenuto secondo Geografo nazionaleC è un segno di chi attacca più velocemente:2,6 m/sec“Questo è il tempo necessario al serpente per attaccare la sua preda.” E quando vedi le sequenze, è difficile vedere tutto alla velocità reale.

Anche il serpente a sonagli cornuto registra record di velocità, secondo un articolo di Envirobug, un'azienda australiana di prodotti. Antiparassitari E organico, la sua velocità massima raggiunge i 28 km/h. Tuttavia, sembra difficile confermare questo numero su un terreno pianeggiante. Ma la percezione della velocità dei serpenti dipende dall'ambiente in cui vivono e dal terreno in cui vivono.

https://www.youtube.com/watch?v=_jiEgligbzbc