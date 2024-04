Sconto del 40% su queste cuffie wireless che offrono una straordinaria riduzione del rumore

I Bose QuietComfort Ultra Earbuds sono cuffie wireless premium che combinano funzionalità, a partire dalla riduzione attiva del rumore che abbiamo ritenuto sorprendente, e che sono le migliori sul mercato. Attualmente i modelli ultraefficienti si possono trovare a soli 209 euro invece dei soliti 349 euro.

La riduzione attiva del rumore, che aiuta a sopprimere il rumore ambientale durante l'ascolto della musica, è una tecnologia presente in molti modelli di auricolari e cuffie, ma pochi produttori si sono davvero dati i mezzi per proporre un sistema così efficace. Tra i brand che hanno già padroneggiato la tecnologia ANC includiamo ovviamente Bose. e gli auricolari Bose QuietComfort Ultra, che puoi trovare Attualmente in vendita al -40%la prova che il produttore sa come fare tutto per fornire un'eccezionale riduzione del rumore.

I punti di forza dei Bose QuietComfort Ultra Earbuds

Riduzione del rumore mozzafiato

Buon comfort

Suono ricco

I Bose QuietComfort Ultra Earbuds sono stati lanciati al prezzo di 349 euro Oggi è in offerta a soli 209,99€ su Rakuten Grazie al codice promozionale Rakuten20Valido solo oggi.

Il vero wireless è molto conveniente

Uno dei principali vantaggi dei Bose QuietComfort Ultra Earbuds è il comfort che offrono. Situate all'ingresso del condotto uditivo, queste cuffie sono molto piacevoli da indossare e tengono bene in posizione grazie alle alette in silicone. Gli auricolari possono accompagnarci durante gli allenamenti perché sono resistenti agli schizzi (IPX4). Pertanto, non hanno paura della pioggia o del sudore.

I Bose QuietComfort Ultra Earbuds funzionano anche con l'app Bose Music, che è un'app molto completa e ben organizzata. In particolare include un equalizzatore (che ha solo tre bande) e permette anche di creare modalità di ascolto, ad esempio per regolare finemente l'intensità dell'ANC e abbinarla alla modalità immersiva. Quest'ultimo, chiamato Immersive Audio, dovrebbe anche offrire un palcoscenico più ampio ed espansivo con audio spaziale, ma il risultato finisce per essere innaturale. Tuttavia, questa modalità ti consente di sfruttare il monitoraggio del movimento della testa, il che può essere molto divertente.

Migliore riduzione del rumore

Non giriamo intorno ai giri di parole: la riduzione attiva del rumore offerta dai Bose QuietComfort Ultra Earbuds è semplicemente eccellente. La cancellazione del rumore ambientale è notevole; Certo, non c'è mai silenzio assoluto, ma queste cuffie ci permettono di immergerci in un'atmosfera molto tranquilla. Pochi riferimenti riescono ad offrire un tale livello di riduzione, il che è tutto dire. È disponibile anche una modalità di trasparenza chiamata ActiveSense.

Lato audio, i Bose QC Ultra Earbuds sono dotati di un sistema di calibrazione audio automatico chiamato CustomTune, che permette di adattare il loro suono alle caratteristiche specifiche delle orecchie dell'ascoltatore. Anche la firma sonora offerta è molto fedele a ciò che Bose offre generalmente: bassi generosi, bassi molto potenti e una gamma media penetrante e prominente nella parte superiore. Infine, in termini di autonomia, abbiamo potuto utilizzare i Bose QC Ultra Earbuds per 6 ore e 10 ore in stereo semplice, riduzione attiva del rumore (in ambiente silenzioso) e al 50% di volume. Questo è più che sufficiente, soprattutto perché lo status prevede di per sé 3 commissioni aggiuntive.

