Convergence – A League Of Legends Story: Au temps captivant (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One)

MOBA League of Legends è uscito nel 2009 in un mondo in crescita (Runaterra), apprezzato da milioni di follower e questo è un eufemismo. Inoltre, oltre a fumetti, cartoni animati, anime, merchandising, giochi arcade, ecc. o anche chicche uscite da allora, gli studi in collaborazione con Riot Games stanno cercando altre varianti del popolare videogioco. Quest’ultimo è di tipo “episodico” con lo scopo di arricchire i background di alcuni personaggi (eroi) e l’incarnazione della tradizione e dell’universo generale. Questo è stato il caso di The Mageseeker – A League of Legends Story, un gioco di ruolo d’azione con Sylas, e ci sarà anche Song of Nunu – A League of Legends Story, un gioco di avventura 3D in arrivo, ma oggi siamo più interessati a Convergence (o Conv/rgence). ) – Storia di League of Legends. Questo è un eccellente platform d’azione a scorrimento laterale basato su una storia con un tocco Metroidvania, anche se più leggero di quello che sei abituato a vedere nel genere. In combinazione con il grande tocco artistico, il gameplay e l’universo, siamo subito caduti sotto il suo incantesimo. Troverai il programma anche nella nostra selezione di videogiochi per il festival MaXoE 2023!

Mentre League of Legends (LOL) è di Riot Games, The Mageseeker – A LOL Story è progettato da Digital Sun, o anche l’imminente Song of Nunu è realizzato sotto la guida di Tequila Works, Convergence – A LOL Story è sviluppato da Double Stallion Games , un team indipendente con sede a Montreal.

La missione di quest’ultimo è quella di realizzare giochi d’azione che siano allo stesso tempo innovativi e dinamici, e gli sviluppatori si presentano come giocatori appassionati che si sforzano di offrire un gameplay allegorico ed esilarante con una direzione artistica audace. A loro dobbiamo Big Action Mega Fight, un Beat’em Up/Brawler uscito a gennaio 2016 su Android, PC e PC, oppure Speed ​​Brawl, gioco di corse/picchiaduro uscito a settembre 2018, anche su Computer e console. Convergence – A LOL Story è quindi il loro ultimo lavoro fino ad oggi, e che lavoro è davvero!

La storia del tempo

In questa avventura sperimentiamo una grande fedeltà all’universo originale, e anche se a tutto mancano alcune sorprese, soprattutto per i regular, ci siamo davvero divertiti a seguire questa storia e l’eroe “Frattura del tempo”: Ekko, all’interno della “città bassa” di Zaun . Inoltre, poiché l’esperienza è nella versione completa in francese, è necessario porre un’enfasi particolare sulla qualità del doppiaggio audio, per non parlare dell’ottimo artwork con animazioni e immagini.

In ogni caso, la saga si svolge nella Zona, una vasta regione associata a Piltover come “città bassa”, quest’ultima caduta in una foschia nociva, eppure fiorente con una popolazione dinamica e una cultura molto ricca. Ma d’altra parte, Zaun ha anche quartieri sporchi, inquinati e persino tossici. In questa città vive Echo, un giovane prodigio spezzato dal tempo, un prodigio di queste famose strade. Un eroe in arrivo che, grazie alle sue conoscenze, ha progettato una clessidra zero, in altre parole, può tornare indietro nel tempo a suo piacimento per modificare alcune azioni sfortunate. È così anche quando i suoi amici vengono minacciati perché lui è pronto a tutto pur di poterli difendere, e oggi con loro indaga sugli strani avvenimenti che accadono nella sua città, e cercherà di liberarla dal crudele destino . …

Quindi, se cerchiamo di cambiare il nostro destino in futuro con Ekko, dobbiamo anche sapere che appartenendo al mondo di LOL, e quindi a Runaterra, avremmo potuto temere che gli iniziati sarebbero stati completamente messi da parte. Fortunatamente, se la narrazione può effettivamente essere goduta con meno conoscenza rispetto ai follower. Gli sviluppatori, senza dubbio con Riot, hanno incluso abbastanza descrizioni ed elementi su Lore per comprendere e ottenere dati minimi al riguardo, come termini chiave, che è un’ottima iniziativa per questo. Naturalmente gli intenditori si divertiranno a scoprire l’avventura di Echo in questo modo anche se, come dicevamo, senza sorprese.





Piattaforme, azione, tocco Metroidvania e tempo, la formula funziona bene

Inoltre, per essere accessibile a tutti, il programma prevede diverse modalità di difficoltà personalizzabili anche secondo determinati criteri: più nemici davanti, meno, più ostacoli per la parte platform, ecc… Anche in questo caso l’iniziativa è buona perché Ognuno può creare la propria esperienza e adattarsi di conseguenza.

Come accennato in precedenza, Convergence – A LOL Story è un gioco d’azione in 2D con incontri dinamici in tempo reale, sequenze “platforming”, Story Driven ma anche con un pizzico di Metroidvania. Sai la canzone, i titoli che usano anche un’oncia o una piccola dose di Metroidvania permettono di accedere a segreti/sfide, ma soprattutto a nuovi poteri. Quest’ultimo viene quindi utilizzato per avanzare negli ambienti. Qui è lo stesso tranne che il componente è un po’ più leggero. Tra i poteri a cui è possibile accedere, si può in particolare utilizzare “retrobang” per aprire porte oltre che per combattere infliggendo danni a distanza, ad esempio. Ovviamente non li nomineremmo tutti per lasciarvi quante più sorprese possibili, soprattutto se non conoscete le specialità ‘eroe’.

Quindi lo sviluppo si svolge in diverse parti degli ambienti interconnessi da uscite e talvolta con la verticalità di alcune efficaci sequenze platform. Inoltre, andando un po’ più lontano dal percorso lineare, puoi trovare sfide che riguardano specificamente la sconfitta di avversari in un’arena, ad esempio, o anche diversi tipi di collezionabili/risorse, oggetti artigianali o miglioramenti per Ekko, oggetti che influenzano anche il suo stile in gioco. Ma shhh, ti faremo scoprire qualcosa di tuo!

Quindi, anche se vorremmo avere più sorprese, non dimentichiamoci che soprattutto Ekko è anche uno sgranocchiatore di tempo. In parole povere, oltre alle sue azioni di base: saltare, prendere a pugni, rotolare/schivare e il già citato retrobang, il nostro eroe può tornare indietro nel tempo – a seconda di un certo numero di volte – fino a diversi secondi. Grazie a questo sistema si può in gran parte recuperare dai propri errori ed evitare di ripetere un intero percorso esatto, ad esempio, sia durante le sequenze esplorative che durante le battaglie.

Ovviamente, anche se all’inizio la presa è un po’ difficile, più padroneggi le funzionalità sbloccate che danno un certo senso di potenza, più ti divertirai. Di fronte a un animale mostruoso piuttosto limitato, usiamo tutto ciò che abbiamo imparato finora per danneggiarlo e sconfiggerlo grazie a schivate ben piazzate, attacchi combo o anche sferrando un colpo di grazia a un nemico aereo. Attenzione anche a non essere troppo avidi perché l’attacco nemico arriva velocemente, soprattutto perché Ekko non può intrufolarsi in schivate eccessive, ha bisogno di un po’ di tempo di recupero.

Questo è in parte il motivo per cui se subisci danni accidentalmente, e hai ancora una “carica” ​​in tempo, sentiti libero di usarla per volgere la situazione a tuo vantaggio: annulla il danno, evita il colpo, correggi l’intera azione cambiala, . .. la gamma da determinare Molto interessante. D’altronde, oltre ai vari nemici – a seconda della difficoltà – a volte intralciando un po’ la lettura, di fronte ai boss bisogna essere più attenti negli schemi, e aspettare che quello sbagliato colpire al momento giusto. Quindi sì, c’è sempre una funzione per tornare indietro nel tempo, ma sarebbe un peccato usarla contemporaneamente senza capire le funzioni dei boss, giusto?

sublime

Per quanto riguarda la tavolozza tecnica, se rimpiangiamo un po’ la mancanza di una varietà di avversari o ambienti davvero diversi, a parte questo il programma è semplicemente eccellente. Il team di Double Stallion Games ci sta regalando una delizia per gli occhi qui, sia per le bellissime sequenze di animazione/animazione che per il rendering 2D in-game.

Senza alcun rallentamento durante la nostra saga, la città bassa di Zun e i diversi quartieri che la compongono, sono stupendi, tra i colori scintillanti e gli effetti visivi, bellissima l’animazione multiplayer. O i dettagli, tutto è stato curato. È stato un vero piacere vagare in questo universo, che è molto piacevole per gli occhi.

Dal punto di vista sonoro, oltre alla già citata versione francese in piena qualità e ai vari testi (descrizioni, narrazione, allure, ecc.) anche nella nostra bellissima lingua, non è stata tralasciata nemmeno la musica. Ritmici e dinamici allo stesso tempo, accompagnano perfettamente il viaggio che Zun ha intrapreso; Tutto sommato bene!

Testato su PS5