Widget, Android Auto, chiave dell’auto, cucina con emoji, campanello per la famiglia…

Android è pieno di nuove funzionalità per la fine del 2021. Nuove funzioni Android Auto, tra cui la popolare chiave digitale dell’auto, nuovi widget molto utili, funzione Emoji Kitchen per creare emoji personalizzate o persino funzioni che cambiano i permessi delle app dopo un po’. Ce ne sono ancora altri.

Senza la necessità di pubblicare una nuova versione principale di Android, Google ha l’opportunità di annunciare nuove funzionalità che saranno disponibili su tutti gli smartphone Android. Questa è la forza di questo sistema poiché molti componenti non sono direttamente correlati alla versione del sistema operativo.

Entro la fine del 2021, Google ha annunciato diverse nuove funzionalità per il suo ecosistema.

Campanello di famiglia: “À Table! “ connettersi

La funzione “Family Bell” di Google dovrebbe semplificare le comunicazioni nelle grandi case e il sistema di promemoria simile a un allarme può essere attivato da altoparlanti e altri schermi intelligenti e ora può funzionare anche su smartphone.

Così potrai avvisare tutta la tua famiglia se è ora di sedersi a tavola… Questo ti impedirà di gridare “a tavola!”.

Nuovi widget ufficiali

Google introdurrà anche nuovi strumenti. Tra questi, c’è lo strumento Google Play Books per trovare i tuoi audiolibri e tutta la tua libreria. lo stesso per musica di Youtube Per un migliore controllo sulla riproduzione musicale.

Il mio preferito è il widget Persone e animali domestici di Google Foto che può visualizzare le foto della tua famiglia, degli amici o degli animali domestici in un widget proprio come la funzione cornice per foto. Seleziona chi visualizzare e Google Foto farà il resto.

Oltre a un nuovo widget, Google Foto Memories inizierà anche a visualizzare foto e video selezionati da eventi come Capodanno nell’interfaccia della griglia fotografica standard.

Smartphone Android per sbloccare auto specifiche

Una delle più grandi novità di questa ondata estiva, utenti Pixel 6e Pixel 6 Pro e Samsung Galaxy S21 Potranno utilizzare il loro telefono come chiave per auto con “veicoli BMW compatibili” in alcuni paesi. Google ha annunciato Stava lavorando sulla funzione chiave dell’auto per Android 12 a maggio. Google spiega che per ora la funzione sarà disponibile su tutti i modelli BMW 2020 e 2022.

Sempre secondo Google, condividere la chiave dell’auto da remoto con un amico o un familiare in caso di necessità sarebbe del tutto fattibile.

Tra le altre nuove funzionalità di Android Auto che saranno presto disponibili, c’è un’opzione per attivare automaticamente Android Auto quando colleghi il tuo telefono Android al veicolo. C’è anche un nuovo pulsante di riproduzione sulla schermata iniziale per iniziare a riprodurre musica con un solo tocco, una nuova icona di ricerca per trovare rapidamente musica e nuove opzioni di risposta intelligente per musica e messaggi di testo. Quest’ultima opzione ti permetterà di rispondere facilmente a qualcuno.

Sistema di autorizzazioni e nuove emoji

Google ha anche fornito informazioni sull’implementazione di una nuova funzione di ripristino delle autorizzazioni sui vecchi telefoni Android, che disabilita automaticamente le autorizzazioni per le app che non utilizzi da tempo. La funzione è già disponibile per i dispositivi con Android 11 e versioni successive, ma ora è disponibile anche per i dispositivi con Android 6 e versioni successive. Dovremo aspettare fino a gennaio per questa pubblicazione.

Infine, Emoji Kitchen ti consente di combinare emoji in adesivi da condividere con amici, familiari e persone care. Puoi, ad esempio, allegare emoji in una confezione regalo ben confezionata.. Questo sistema è disponibile per gli utenti Gboard Beta (puoi diventare un beta tester) da oggi.

