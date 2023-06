Gli Apple AirTag possono essere condivisi con un massimo di cinque persone

Cinque persone diverse possono utilizzare le piccole icone che consentono di individuare le cose smarrite, grazie all’aggiornamento di iOS 17. Ciò dovrebbe consentire a tutti i membri della famiglia di poter ritrovare i propri effetti personali condivisi.

Perdere le chiavi o il portafoglio è sempre stressante, e Apple lo ha capito molto bene quando ha lanciato il marchio Apple nel 2021, queste piccole cose che alleghiamo a proprietà che rischiano di perdersi per ritrovarle.

Ma finora, questa funzionalità è stata limitata a un utente. Ciò significava che la famiglia doveva sempre chiedere aiuto a quest’ultimo per trovare qualcosa in casa.

Con un futuro aggiornamento iOS, non sarà più così. Sarà ora possibile utilizzare gli AirTag per oggetti comuni, fino a un massimo di cinque persone. Così, ad esempio, gli sposi possono trovare facilmente le chiavi dell’auto che condividono.

Naturalmente, anche questo solleva alcune domande, in quanto rende possibili pratiche di stalking tra amici o familiari, per non parlare del potenziale di hacking.

_

Segui Belgio su iPhone FacebookE Youtube et al Instagram Per non perdere notizie, test e suggerimenti.