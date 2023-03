Questo potente tablet non è mai stato più economico di quanto lo sia oggi

AliExpress compie 13 anni questa settimana e, per celebrare l’occasione, è prevista una pioggia di promozioni sul sito web della principale società di e-commerce cinese. Tra questi c’è uno sconto e un codice promozionale per Xiaomi Pad 5, uno dei migliori tablet Android sul mercato, riducendone il prezzo da 399,99€ a 281,99€.

Nel mercato dei tablet Android, diversi marchi importanti si dividono la torta: Samsung e Lenovo, che vendono referenze di alta qualità, e Realme per modelli con budget più ragionevoli. Il produttore cinese Xiaomi commercializza anche touch pad e, come gli smartphone e gli orologi connessi, offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Per quanto riguarda il pad 5 che viene presentato oggi Una riduzione di 118 euro dal suo prezzo base.

Cosa offre Xiaomi Pad 5

Schermo WQHD+ 120Hz

Prestazioni del SoC Snapdragon 860

Compatibile con Xiaomi Smart Pen (non inclusa)

Invece dei soliti 399,99€, è ora disponibile lo Xiaomi Pad 5 (128 GB). In vendita a 281,99 euro su AliExpressDopo aver inserito il codice promozionale AEFR55. Si noti che il prodotto è stato spedito da un magazzino francese.

Dove comprare

Xiaomi Pad 5 al miglior prezzo?

Tablet semplice e divertente da usare

Xiaomi Pad 5 è un tablet molto classico. Non cercare il piccolo extra, perché il produttore cinese, fedele alla sua tradizione, preferisce mantenerlo semplice con un design così discreto e belle finiture. Con uno spessore di soli 6,9 mm e un peso di 511 g, soddisferà i lavoratori che devono portarlo con sé ovunque. Lo Xiaomi Pad 5 è persino compatibile con una penna intelligente per disegnare, prendere appunti scritti a mano o navigare con facilità.

Per quanto riguarda lo schermo, qui abbiamo un pannello LCD IPS con risoluzione WQHD+ (2.560 x 1.600 pixel) e capace di una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La luminosità è di 465 cd/m² e il colorimetrico con spostamento del blu può adattarsi automaticamente in base all’ambiente. Non siamo sullo schermo migliore in termini di visualizzazione, ma i 120Hz rendono l’utilizzo e la visualizzazione dei contenuti fluido e piacevole.

Massima performance

All’interno dello Xiaomi Pad 5 troviamo il SoC Snapdragon 860, un chip all’avanguardia che permette a questo tablet di schiacciare il Samsung Galaxy Tab S7 FE in termini di potenza. Per un dispositivo venduto a questo prezzo, è quasi maleducato. Xiaomi Pad 5 sarà in grado di svolgere qualsiasi compito senza lamentarsi ed è adatto per giocare agli ultimi giochi mobili 3D con un’ottima qualità grafica.

A livello di interfaccia, Xiaomi Pad 5 utilizza qui il proprio software MIUI interno, da un lato è basato su Android 11, ma dall’altro si ispira a iOS. Il multitasking è possibile grazie alla visualizzazione simultanea di due app, ma non molto conveniente a causa delle proporzioni 16:10 dello schermo. Infine, questo tablet ha una batteria da 8720 mAh in grado di durare un’intera giornata di utilizzo intenso. La ricarica avviene tramite un blocco da 22,5W incluso nella confezione che permette di fare rifornimento in poco più di 2 ore.

Per saperne di più, leggi la nostra recensione completa dello Xiaomi Pad 5.

8 / 10



