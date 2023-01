Withings vuole analizzare la tua urina ed è una cosa seria

Withings U-Scan viene offerto come tester per l’analisi delle urine collegato, che deve essere posizionato nella tazza del gabinetto. A seconda del tipo di cartuccia utilizzata, questo dispositivo è in grado di prevedere i tuoi cicli mestruali o fornirti una guida metabolica alla tua idratazione e nutrizione.

La società francese Withings, nota e nota per la sua esperienza nella salute connessa, è stata presentata come parte del CES 2023 Un nuovissimo dispositivo connesso chiamato Withings U-Scan. Questo dispositivo per l’analisi delle urine è progettato utilizzando una serie di sensori e tecnologie brevettate.

In totale, ci sono voluti quattro anni di sviluppo per completare questo progetto. Il progetto a cui hanno partecipato esperti diagnostici in laboratorioE urologi, nefrologi e ginecologi, al fine di ottenere i migliori risultati secondo una vasta gamma di dati che devono essere presi in considerazione.

Identificazione dell’utente

Concretamente, Withings U-Scan si affida a due tipi di cartucce per fornire analisi: la cartuccia U-Scan Cycle Syn, per monitorare e sincronizzare i cicli mestruali delle donne; e la U-Scan Nutri Balance Cartridge, che si concentra su idratazione e nutrizione.

Questo dispositivo ha la forma di un cilindro da 90 mm che posizioni come un blocco deodorante. Durante i tuoi bisogni, l’urina scorre quindi verso un punto di raccolta attraverso il quale viene attivata la pompa per l’urina.Quando il sensore termico rileva la presenza di urina, inizia a erogare liquido per un campione attraverso un circuitoWithings spiega.

Una volta completato questo processo di raccolta, l’urina continua il suo percorso verso la capsula del test, dove la reazione chimica viene letta da un sensore ottico. Dove U-Scan è forte è che può quindi vedere chi possiede l’urina in questione. L’azienda tricolore descrive questo piccolo trucco:

I sensori radar a bassa potenza incorporati nel lettore misurano più variabili per determinare la firma unica del flusso di urina di un individuo, rilevandone la velocità, la distanza e la dispersione. Credenziali confermate nella domanda.

Tre mesi di misurazioni

Una volta completata l’analisi, i risultati vengono inviati tramite Wi-Fi e la cartuccia viene ruotata leggermente per rivelare la successiva capsula di prova nel sito di iniezione, per un’altra analisi successiva. Si noti che una cartuccia è in grado di fornire fino a tre mesi di misurazioni. Dopo questo periodo, è necessario sostituirlo.

Il set di risultati viene sincronizzato automaticamente con Applicazione mobile Health Mate. In questa applicazione puoi fare riferimento a tutti i dati che vengono analizzati quotidianamente. Si noti che l’U-Scan è progettato per distinguere tra urina e fluidi di terze parti.

La cartuccia U-Scan Cycle Sync aiuta a monitorare e prevedere i cicli mestruali e identifica la finestra dell’ovulazione in base a diversi fattori:

rilevazione ormonale

biomarcatori di idratazione e nutrizione;

peso specifico dell’urina

livelli di pH.

D’altra parte, la cartuccia U-Scan Nutri Balance mostra un’analisi del peso specifico delle urine, del pH, della vitamina C e dei livelli di chetoni. Obiettivo: aiutareGli utenti monitorano il loro apporto metabolico per migliorare la loro idratazione quotidiana e l’assunzione di nutrienti».

Withings U-Scan: prezzo e data di uscita

L’app ha il lusso di consigliare sequenze di allenamento, informazioni nutrizionali e ricette per raggiungere gli obiettivi.

Lanciato in Europa solo nel secondo trimestre del 2023, l’U-Scan verrà fornito di serie con la cartuccia di tua scelta, a 499,95 euro. Sarà inoltre possibile abbonarsi all’autoricarica per avere una nuova cartuccia ogni tre mesi.

