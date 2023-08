Microsoft vuole fotografare ogni sito che visiti

Microsoft Edge si sta reinventando, sull’orlo delle polemiche. Per facilitare la navigazione, acquisisce schermate per un rapido riferimento ai siti.

Microsoft non smette mai di stupire i suoi utenti. La sua continua innovazione ha costruito la sua reputazione. Di recente, un aggiornamento del browser Edge ha suscitato un’ondata di curiosità. L’intenzione è chiara: migliorare l’esperienza dell’utente, ma il metodo scelto solleva degli interrogativi.

Perché Microsoft Edge desidera acquisire e salvare schermate del sito Web?

Microsoft Edge non è solo un browser. Nel corso degli anni ha introdotto funzionalità innovative. Grazie a Startup BoostMicrosoft Edge è attivo e funzionante in pochissimo tempo. Allo stesso modo, la migliore qualità del testo in Windows è stata un vantaggio per molti. Ma a volte l’innovazione può creare confusione, soprattutto quando sembra Toccato sulla privacy.

L’ultimo aggiornamento ha fatto scorrere molto inchiostro. Pubblicazione Prova Microsoft Edge 117 Svelata un’opzione inaspettata: “Salva le istantanee della posizione per la cronologia”. L’idea è semplice: Cattura screenshot dei siti Web visitati per arricchire la cronologia di navigazione. Inoltre, questa funzione consentirà di rivisitare le pagine senza doverlo fare connessione internet. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica.

Proteggi la tua privacy con questa nuova funzione

Questa nuova abilità può sicuramente essere descritta come sembra innocuo, ma piuttosto utile, Ma ha sollevato preoccupazioni. Dopotutto, chi vuole che ogni pagina che visita venga fotografata senza il suo pieno consenso?

La preoccupazione principale degli utenti è riservatezza dei propri dati. In effetti, è lecito chiedersi cosa intende davvero fare Microsoft con questi screenshot. L’azienda dispone di meccanismi di protezione efficaci per garantire la sicurezza delle informazioni acquisite? La trasparenza è la chiave qui, e Microsoft deve fornire ulteriori informazioni Informazioni su come questi dati vengono elaborati, archiviati ed eventualmente condivisi.

Inoltre, la mancanza di un’opzione per escludere determinati siti da questa acquisizione è problematica. Immagina di navigare su siti sensibili o privati; L’ultima cosa che vuoi è fotografare e archiviare quelle pagine. la funzione consente Salva manualmente la pagina selezionata Non sarà solo rassicurante ma anche pratico per gli utenti.

La buona notizia, perché esiste, è che questa opzione è disponibile Disabilitato per impostazione predefinita. E così ho lasciato Microsoft Scelta dell’utente se attivarlo o meno. E per coloro che vogliono iniziare, basta andare a Impostazioninella scheda Privacy e servizi.