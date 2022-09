iPhone: errore che impedisce l’utilizzo di troppe app

Gli utenti di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max notano un problema con la fotocamera se utilizzata in alcune app di terze parti.

Non si può dire che il lancio dei nuovi iPhone stia procedendo senza intoppi. Infatti, dopo Bug durante l’attivazione È il nuovo set di immagini che è al centro di una piccola polemica. Molti utenti riscontrano uno strano comportamento della fotocamera quando la fotocamera viene utilizzata da alcune app di terze parti (come Snapchat, TikTok o Instagram).

Gli utenti hanno scoperto che la fotocamera emetteva strani rumori e lo schermo aveva un effetto sfocato. Questo rumore è descritto come una specie di cigolio o cigolio secondo gli utenti. Comunque niente di rassicurante!

problema software

Al momento, non conosciamo la causa ufficiale di questo problema. Ma secondo le prime indagini 9to5MacLe vibrazioni possono essere causate dall’unità di stabilizzazione ottica. Il port aggiunge anche che, poiché il problema appare solo nelle app di terze parti, ma non nell’app Foto predefinita di Apple, è probabile che si tratti di un problema tecnico del software e non di un’impostazione predefinita nell’hardware Apple. Quindi qualcosa può essere risolto aggiornando iOS o app di terze parti

Aggiornamento pianificato

Apple potrebbe rilasciare rapidamente un aggiornamento software correttivo. Quindi iOS 16.0.2 dovrebbe essere rilasciato nei prossimi giorni. Nel frattempo, si consiglia di non utilizzare la fotocamera con queste app di terze parti. Questo per evitare ulteriori danni alla proprietà.

