Poco F5, scheda tecnica particolarmente accattivante di questo cellulare di fascia media

Il brand Xiaomi ha appena ufficializzato l’uscita di una nuova serie di smartphone, il Redmi K60, per il mercato cinese. Verrà ribattezzato Poco F5 per il marketing internazionale i cui vari modelli offrono una scheda tecnica di prim’ordine dei dispositivi di fascia media.

La nuova serie di smartphone Xiaomi Redmi K60 si compone di tre modelli: Telefono Redmi K60il Redmi K60 Pro E conveniente Telefono Redmi K60E. Può essere trovato in mercati diversi dalla Cina con il riferimento Poco F5 con varie varianti. Redmi K60 sarà compatibile con Poco F5. Dipende da A Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8 o 12 GB di RAM In formato LPDDR5 con 128, 256 e 512 GB di spazio di archiviazione. Verrà fornito con un server Batteria da 5500 mAh Supporta la ricarica da 67 W e la ricarica wireless fino a 30 W. Per le immagini, avrà un file Sensore stabilizzato otticamente da 64 MP con uno Sensore da 8 MP per scatti ultra grandangolari e uno Obiettivo macro da 2 megapixel. laggiù Schermo AMOLED da 6,67 pollici Con una frequenza massima di 120 Hz e compatibilità Dolby Vision e HDR10+.













Dettaglio schede tecniche Redmi K60 Pro e Redmi K60E





Redmi K60 Pro addebiterà un file Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Un minimo di 8 e 16 GB di RAM con capacità di archiviazione di 256 e 512 GB in formato UFS 4.0 per operazioni di lettura e scrittura ultraveloci. Pubblicazione Redmi K60E sarà equipaggiato con Soc MediaTek Dimensity 8200 Con da 8 a 12 GB di RAM. La versione Pro avrà a Il sensore di immagine principale Sony IMX800 con una risoluzione di 50 megapixel Mentre il Redmi K60E utilizzerà un sensore da 48 MP, entrambi abbinati agli stessi obiettivi del Redmi K60. Si dice che la versione Pro contenga una batteria da 5.000 mAh in grado di supportare una ricarica da 120 W, mentre la batteria da 5.500 mAh del Redmi K60E può accettare solo una ricarica cablata da 67 W.









Attendiamo ora l’annuncio ufficiale che presenterà il Redmi K60 come Poco F5 con dettagli sulle date di commercializzazione oltre che sui prezzi dei diversi modelli.