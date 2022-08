Windows 11 versione 22H2: nuove funzionalità, data di rilascio e compatibilità

Per celebrare il primo anniversario di Windows 11, Microsoft sta preparando un importante aggiornamento del proprio sistema. Ecco le nuove funzionalità da aspettarsi per Windows 11 versione 22H2 e ciò che devi sapere.

dopo l Avvio di Windows 11 Ad ottobre 2021 Microsoft sta preparando un importante aggiornamento per il sistema operativo. È scaricabile gratuitamente e promette di continuare ad aggiornare il sistema operativo.

Novità di Windows 11 22H2

Ecco un riepilogo delle novità da portare via dall’aggiornamento principale.

Schede in Esplora file

Migliore integrazione con OneDrive

Cartelle nel menu Start

Menu Start più personalizzato

Trascina e rilascia nuovamente sulla barra delle applicazioni

Condividi le finestre con Microsoft Teams

Nuovo indicatore del volume

Miglioramenti del touch screen

Aggiornamento interfaccia

Nuovo task manager

Nel dettaglio, l’aggiornamento 22H2 di Windows 11 non dovrebbe modificare sostanzialmente l’utilizzo del sistema Microsoft. Si tratta piuttosto di continuare il lavoro di Windows Update che ha preso una spinta con il passaggio a Windows 11.

Interfaccia più moderna

Il task manager che si è evoluto timidamente da Windows 8 avrà una nuova interfaccia. Altri elementi datati come l’indicatore del volume sono stati rivisti per fornire una visione più coerente.

Nuovo task manager // Fonte: Frandroid Nuovo task manager // Fonte: Frandroid

Nel menu Start, Microsoft introduce diverse importanti modifiche. Si segnala l’accesso alle cartelle per organizzare più facilmente i collegamenti e la possibilità di modificare la dimensione dell’area assegnata alle applicazioni installate.

Le cartelle accedono al menu Start // Fonte: Frandroid Nuove opzioni del menu Start // Fonte: Frandroid

L’organizzazione delle finestre diventa più semplice con le nuove scorciatoie touch per gli utenti di tablet o PC ibridi, ma anche con il mouse con l’aiuto della parte superiore dello schermo. Quest’ultimo è un nuovo modo di utilizzare Windows Snap e organizzare le sue finestre su parti dello schermo.

La barra delle applicazioni ripristina i file trascina e rilascia tra le app scomparse con Windows 11. Include anche alcune modifiche come la possibilità di toccare il microfono accanto all’ora per disattivare immediatamente l’audio. Sono state riviste anche icone come batteria o lingua e menu Bluetooth.

Le impostazioni di Windows 11 sono anche piene di novità con la possibilità di impostare l’immagine del giorno di Bing come sfondo o un file Una nuova sezione dedicata ai suoi abbonamenti Microsoft.

Il controllo del volume ha un nuovo look // Fonte: Frandroid Impostazioni ha una pagina per un account Microsoft // Fonte: Frandroid

Il menu Alt + Tab non occupa più l’intero schermo e presenta le app per gruppo se vengono visualizzate insieme sullo schermo.

Applicazioni

Il protagonista di questo aggiornamento è senza dubbio il File Explorer. Vince La possibilità di utilizzare le schede Come un browser web.

Anche l’interfaccia di Explorer si sta evolvendo per migliorare l’integrazione di Microsoft OneDrive. È possibile condividere file più facilmente tramite OneDrive. La finestra di condivisione integra i computer sulla rete locale, E non solo quelli disponibili in bluetooth.

Applet Clipchamp che ti consente di farlo Modifica i video gratuitamente e facilmente Nativo per Windows 11.

Microsoft Teams dovrebbe anche acquisire la possibilità di condividere facilmente la finestra di sistema attraverso una profonda integrazione. Fare clic con il tasto destro sulla barra delle applicazioni e fare clic su Condividi.

Windows diventa più intelligente

Con Windows 11, Microsoft si è concentrata sul rendere il sistema più intuitivo.

La nuova modalità Non disturbare è più facile da configurare e ti consente di disattivare l’audio delle notifiche con pochi tocchi. In particolare, puoi creare periodi di messa a fuoco.

Per quanto riguarda la sicurezza, Microsoft sta aggiungendo un controllo app intelligente che aiuta a rilevare e bloccare app non attendibili o potenzialmente pericolose.

Windows 11 include una nuova funzionalità di accesso: Live Feedback. Utilizzando l’intelligenza artificiale, Microsoft interpreta rapidamente le parole di qualsiasi sorgente audio sul tuo computer per visualizzare i dialoghi nel testo. Ovviamente, Microsoft supporta solo l’inglese (Stati Uniti) in questo momento.

Probabilmente hai familiarità con le funzionalità di aggiunta della sfocatura dello sfondo nelle applicazioni di videoconferenza. Microsoft integra queste funzioni in modo nativo in Windows 11 per gli sviluppatori tramite l’intelligenza artificiale. Gli utenti potranno inoltre sfruttare la cancellazione attiva del rumore di fondo e la correzione automatica dello sguardo per dare una conversazione più naturale.

Qual è la data di rilascio di Windows 11 22H2?

Il primo aggiornamento importante per Windows 11 è previsto per la fine del 2022. Possiamo aspettarci che Windows 11 22H2 inizi a essere implementato a settembre, o più probabilmente a ottobre.

Windows 11 22H2 è compatibile con il mio PC?

Se il tuo PC è compatibile con Windows 11, dovresti essere in grado di installare l’aggiornamento 22H2 senza problemi.

C’è una procedura per garantire questo.

Apri l’editor del registro di Windows 11

Vai al titolo HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\TargetVersionUpgradeExperienceIndicators

Aprire la voce NI22H2

leggi il valore” Ragione Rossa«

Se non viene visualizzato nulla, il tuo computer è compatibile con l’aggiornamento e Microsoft non ne impedirà l’installazione

Al contrario, se il valore indica qualcos’altro, questo dovrebbe indicarti i motivi dell’incompatibilità con il tuo dispositivo. Potrebbe esserci una mancanza di spazio di archiviazione o un problema Configurazione del chip TPMPer esempio.

