Questa scioccante dichiarazione del governatore di Zia su Aya Nakumura provoca reazioni

L'edizione si è tenuta giovedì 25 aprile 2024 Subordinare FiammeIL una festa Da chi premia gli artisti Musica urbanae in particolare musica rap Voi R&B. parecchi Momenti straordinari ha scandito la serata, ma resta forse uno dei discorsi più memorabili Wally Diache ha particolarmente difesoAya Nakamura Di fronte alle critiche.

Wally Zia difende Aya Nakamura durante una festa Fiamme

Giovedì si è tenuta l’edizione 2024 della cerimonia fiamme, Un anno dopo la prima edizione. È stato trasmesso in diretta su YouTube, Twitch e W9, e ha messo in risalto la musica urbana e gli artisti che la rappresentano, assegnando vari premi. Gli spettatori hanno anche ascoltato numerosi discorsi, schizzi e… L'intervento di Wali Zia ha particolarmente attirato l'attenzione. In uno sketch acceso che dura quasi sette minuti, il comico “Sparato da proiettili veri”come si legge in X. Attaccò in particolare tutti i politici che “Non importa [leur] cultura” : “O lo sottovalutano o lo usano”..

Wally Dia ha persino attaccato pubblicamente Rachida Dati, che si sarebbe specializzata nell'arte di usare la cultura rap, tra le altre cose, per farsi bella figura. Ha anche colto l'occasione per lodare e deridere l'importanza delle donne in questo ambiente “Razzisti in Francia” Che diventerà “pazzo” Vedendo il successo del concerto.

Ma è stata soprattutto la sua presa di posizione a favore di Aya Nakamura a provocare la reazione. In effetti, il governatore di Diya ha sostenuto la scelta della cantante di interpretare Edith Piaf alle Olimpiadi del 2024. Denunciando le critiche rivolte a questo argomento, che ritiene infondate: “Il problema non è la musica. Il problema è che una donna di colore non dice l'ora.”. Il comico la pensa così “Gli artisti neri che rappresentano la Francia sono sempre controversi”. Questo discorso impegnato e non impegnato ha inevitabilmente suscitato molte reazioni sui social network.

Wali Zia che dice le condizioni. Questo è ciò che vogliamo. #Perché_Fiamme pic.twitter.com/Uem9QJDBJO 25 aprile 2024

Wally Dia che dice ai rapper di smettere di essere star per niente e di sorridere. Benvenuto al prossimo anno, fallo divertire tutta la sera! #Perché_Fiamme 25 aprile 2024

WALY DIA QUI CALL OUT LE DMV SHOW LIVE! OUIIIIIIIII! #Perché_Fiamme 25 aprile 2024

Quando accusai il governatore di Zia Rachida Dati #Perché_Fiamme pic.twitter.com/95ltSQ2MMP 25 aprile 2024

Wali Dia: “Il problema non è la musica, il problema è che Aya Nakamura è una donna di colore che non dice l’ora”. #Perché_Fiamme pic.twitter.com/kU7EohuCYA 25 aprile 2024

Wali Zia distrugge i razzisti stasera durante la cerimonia #Perché_Fiamme A proposito di Aya Nakamura “Il problema non è la musica, il problema è che una donna di colore non dedica loro l'ora del giorno. Questo è il problema.” @pablopicasshoe pic.twitter.com/vWRlZ3njBX 25 aprile 2024

Il discorso di Wali Diaa alla cerimonia #Perché_Fiamme Rashida Dati ha finito e Jack Lang lol ha detto tutto pic.twitter.com/SgInMwS37d 25 aprile 2024

Wali Diaa è quell'uomo! Fammi vedere se ci sono posti liberi per il suo spettacolo, ne vale la pena! #Perché_Fiamme 25 aprile 2024

Il sostegno ai palestinesi, il ritorno della donnola… altri punti salienti

Ovviamente il nuovo concerto Fiamme La questione non si è limitata all'intervento del governatore di Zia. Sono stati fatti molti discorsi altamente politici e Il rapper Médine ha lasciato un'impressione straordinariamente forte eseguendo il suo titolo Calcio sulla spiaggia di Gaza “In onore di tutti i bambini palestinesi martirizzati sotto i bombardamenti”, Mentre sullo schermo alle sue spalle apparivano i nomi delle vittime di Gaza. Tra i momenti più gioiosi si segnalano i tre premi ricevuti da Aya Nakamura. È stata incoronata migliore artista donna e ha ricevuto la “International Radiance Torch”. Ha anche ricevuto un Flame Award per l'Album dell'anno DNAuscito nel gennaio 2023. Da parte sua, Gazo è stato incoronato miglior artista maschile.

Non saremo esaustivi in ​​questo articolo, tuttavia Non possiamo non menzionare il ritorno di Lavoine. Il rapper che ha accompagnato tante persone durante l'adolescenza. Ha cantato un gruppo delle sue canzoni più famose, tra di esso Stai zitto. Anche il cantante Zahu si è unito a lui per eseguire la loro canzone congiunta è il mio preferito (2013).

Nonostante rare critiche al ritmo, i fumetti hanno meno successo di altri e alcuni problemi tecnici. Questa seconda edizione di Fiamme E 'stato un grande successo, E altri hashtag #Perché_Fiamme È ancora nelle principali tendenze su X. È sufficiente per garantire un'edizione 2025?