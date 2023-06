Ora è possibile creare una centrale solare nello spazio!

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] Queste celle solari sottilissime trasformano qualsiasi superficie in una fonte di energia I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA) hanno sviluppato una tecnologia …

Nel 2011, Caltech ha implementato il SSPP, Progetto Solare Spaziale. Avendo stabilito sul terreno che è possibile spostarloenergiaenergia Elettricità wireless, era ancora necessario condurre la dimostrazione orbitaorbita. A tale scopo è stato schierato l’esperimento SSPD-1, a bordo di una piattaforma satellitare sviluppata dall’industriale americano Momentus (leggi il nostro articolo qui sotto).

SSPD-1 ha tre sottoparti: Dolce (che ha dimostrato la capacità di pubblicare a Centrale solareCentrale solare), alba (che testa diversamente fotocellulefotocellule), e acero. Quest’ultimo è un array dispiegabile di 32 trasmettitori a microonde, controllati da chip elettronici costruiti utilizzando tecnologie al silicio a basso costo. L’obiettivo è che l’impianto sia leggero, con pannelli solari e una matrice di emettitori flessibile, in modo che possa adattarsi all’interno razzorazzo.

Successo dell’acero

« Per quanto ne sappiamo, nessuno ha mai dimostrato la trasmissione di potenza senza fili nello spazio, anche con strutture rigide molto costose. Lo facciamo con strutture leggere e flessibili e le nostre strutture Circuiti integratiCircuiti integrati. È il primo afferma il professor Ali Hajimere, condirettore di SSPP.

Il gruppo emettitore di energia di Maple è disposto in modo che la maggior parte dell’energia possa essere trasmessa in una direzione specifica impilando le onde elettromagnetiche. Per testare il dispositivo nello spazio, Maple ha due ricevitori all’estremità di un albero lungo circa 30 cm (1 piede). In diverse occasioni, i trasmettitori sono stati in grado di ricevere il segnale, convertirlo in energia elettrica e quindi accendere una coppia di LED. Le immagini scattate dalla fotocamera di bordo hanno mostrato il successo del dispositivo.

L’esperimento ha anche calcolato la trasmissione di energia dalla pianta verso la Terra. Il segnale è stato catturato con successo e, come previsto, da tottot Moore, nel campus del California Institute of Technology.

Aggiornamento (02/08/2023): l’argomento è stato discusso in dettaglio questo mese In naturache ha esaminato i vari studi di fattibilità in corso in Europa e in Cina, le cui agenzie affermano che questa soluzione aiuterà a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di carbonio nel 2050. natura Definisce anche la sicurezza di questo concetto. Il dimostratore Caltech è un passo avanti e i test dovrebbero iniziare questo mese.

L’orbita è iniziata a bordo del volo Falcon 9 Transporter-6 da SpaceXSpaceXda cui è partito Cap CanaveralCap Canaveral 3 lo scorso gennaio. dimostratore Istituto di tecnologia della California (California Institute of Technology) viaggia a bordo di una piattaforma satellitare orbitaleorbitale Un prodotto commerciale chiamato Vigoride, offerto dal produttore Momentus, che lo gestisce anche.

Dimostratore SSPP – Progetto Solare Spaziale – è un progetto nato nel 2011 all’interno del California Institute of Technology. È già stato testato sul campo e ci sono ancora passi da fare per testare la nuova struttura proposta dall’istituto.

Questo prototipo è un passo avanti.

“Qualunque cosa accada, questo prototipo è un passo avanti.” Così il professor Ali Hajimere, condirettore del progetto, definisce questo test di fattibilità. In effetti, ci sono molti aspetti che devono essere testati prima che si possa sperare in una vera centrale solare orbitale. Il carico pesa circa 50 chilogrammi, ed il carico è suddiviso in tre sottoparti, alle quali si aggiunge una scatola elettronica collegata alla piattaforma:

Dolce testerà l’architettura e il sistema di implementazione;

ALBA testerà 32 diversi tipi di fotovoltaico per determinare quale sarà il più efficiente nonostante le condizioni dell’ambiente spaziale;

Maple, un array di 32 trasmettitori ultraleggeri a microonde, verificherà la capacità di dirigere verso la Terra il segnale che trasporta l’energia solare ricevuta.

Il dispiegamento dell’architettura Dolce sarà monitorato da telecamere installate all’estremità degli alberi. L’acero rimane un test essenziale perché una volta immagazzinata nella pianta, l’energia elettrica deve essere inviata sotto forma di segnale a microonde a un ricevitore a terra. Il problema è che l’onda si diffonde in tutte le direzioni come ondeonde È stato causato da un sasso che è caduto nell’acqua. Questo è il caso di un trasmettitore ma con molti file confusioneconfusione Diverse lunghezze d’onda consentono di concentrare la maggior parte dell’energia del segnale emesso in una direzione specifica. Maple è una rete di 32 trasmettitori.