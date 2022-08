Al momento non sei autorizzato ad accedere a questa cartella o file

Se ottieni Al momento non sei autorizzato ad accedere a questa cartella Messaggio e impossibile accedere a file o cartelle a causa di problemi di autorizzazione Questo articolo descrive come risolvere i problemi di autorizzazione di file e cartelle in Windows 11/10/8/7. Uno dei maggiori problemi che abbiamo con Windows sono i problemi di autorizzazione! La maggior parte di loro pensa che sia noioso. Ecco alcuni suggerimenti che ti aiuteranno a risolvere questi problemi. Nella maggior parte dei casi, può essere difficile aprire i file da un disco rigido esterno dopo l’aggiornamento a Windows. In questi casi, puoi provare a consentire questa cartella.

1]Assumere la proprietà della cartella o del file

La maggior parte delle volte, l’autorizzazione della cartella del proprietario è impostata su “Programma di installazione attendibile”. In questi casi, riceverai questo messaggio “Al momento non sei autorizzato ad accedere a questa cartellaQuando fai clic su Continua, viene visualizzato il messaggio “Accesso al file negato”. Riprova.

In questi casi, puoi assumere la proprietà della cartella o del file per aprirlo o accedervi. Ci sono diversi modi per diventare proprietario di una casa. Il modo più semplice è utilizzare il collegamento Prendi proprietà nel menu contestuale.

Scarica e usa Ultimate Windows Tweaker per aggiungerlo facilmente al menu contestuale del tasto destro del mouse.

Una delle cose importanti da ricordare su questo è che devi usarlo con saggezza. Il motivo per cui sottolineo questo punto è perché ho visto molte situazioni in cui le persone cercheranno di afferrare file o cartelle di sistema. La modifica dell’autorizzazione potrebbe causare il crash del sistema.

Ad esempio, puoi vedere la cartella Documenti e Impostazioni nell’unità C del tuo computer Windows. Le persone che hanno eseguito l’aggiornamento da Windows XP potrebbero non conoscere “Utenti” piuttosto che Documento e Impostazioni. Quindi se provano ad accedervi e riceveranno l’errore di autorizzazione. Document and Settings è solo un hotspot per la compatibilità con il software legacy. Stai sempre lontano da Windows, file di programma, ecc.

2]Disabilita il controllo dell’account utente

Diciamo che hai concesso l’autorizzazione ma è ancora in fase di apertura o modifica. La prossima cosa che farei è disabilitare l’UAC o il controllo dell’account utente. A volte l’UAC può bloccare l’autorizzazione. Assicurati di riaccenderlo una volta apportata la modifica.

Fare clic sul pulsante Start di Windows, quindi su Pannello di controllo. Viene visualizzato il pannello di controllo

Seleziona Icone grandi sul lato destro sotto il menu Visualizza per (se non sei già nella visualizzazione Icone grandi).

Questo visualizzerà le funzioni del Pannello di controllo come icone. Trova e tocca Account utente.

Viene visualizzato il pannello Account utente.

Fare clic sull’opzione Modifica impostazioni di controllo dell’account utente. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni controllo account utente.

Le impostazioni dell’UAC di Windows hanno un dispositivo di scorrimento per passare da un livello di notifica all’altro

passerà non lo sapevo

per nota: Sarà necessario riavviare il computer dopo aver selezionato questa impostazione.

Al termine dell’attività, cambia il puntatore in “Avvisami solo quando i programmi tentano di apportare modifiche al mio computer“.

3]Abilita l’account amministratore integrato

Se la disabilitazione di questo controllo dell’account utente non funziona, i passaggi successivi sono Abilita amministratore integrato l’account. L’amministratore integrato è un account amministratore nascosto in Windows, creato durante l’installazione del sistema operativo. Non ci saranno restrizioni su questo account. Assicurati di spegnerlo dopo averlo usato.

Fare clic sul pulsante Start di Windows e digitare CMD

Fare clic con il tasto destro su CMD e fare clic su Esegui come amministratore

Si aprirà un prompt dei comandi, quindi digiterai

net user administrator /active:yes

Premi Invio, riceverai il messaggio “Il comando è stato eseguito correttamente”.

conicità amministratore utenti di rete Quindi premere INVIO.

Quindi premere INVIO. Si prega di sostituire il tag Dalle tue password che desideri impostare per l’account amministratore.

Per disabilitare il tipo di account amministratore

net user administrator /active:no

4]Ripristina le autorizzazioni di sicurezza predefinite

Se fallisce, allora c’è qualcosa che non va nel tuo sistema operativo. A volte le impostazioni del registro possono bloccarsi. In questi casi, potremmo provare a ripristinare le autorizzazioni di sicurezza predefinite.

Fare clic sul pulsante Start di Windows e digitare CMD

Fare clic con il pulsante destro del mouse su CMD e fare clic su Esegui come amministratore.

Si aprirà un prompt dei comandi e digiterà:

secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase . sdb /verbose

Vedere Microsoft KB313222 per ulteriori informazioni su questo.

Riavvia il computer e provalo.

5]Esegui Controllo file di sistema

Se ciò non aiuta, prova a eseguire Controllo file di sistema.

Fare clic sul pulsante Start di Windows e digitare CMD

Fare clic con il tasto destro su CMD e fare clic su Esegui come amministratore

Si aprirà un prompt dei comandi, quindi digiterai sfc/scannow e premere Invio.



Se nessuno dei passaggi precedenti ti ha aiutato, potresti avere a che fare con un sistema operativo corrotto. Prova a correre correggere l’installazione o uno Ripristina questo computer.

Spero che qualcosa ti aiuti!