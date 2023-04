Alice 3 è sostanzialmente cancellato – American McGee si ritira dal gioco – Alice: Asylum

Sono passati quasi sei anni da quando American McGee ha dichiarato di voler realizzare un terzo gioco della serie Alice e più di quattro anni da quando ha condiviso informazioni sul gioco chiamato Alice: Asylum, quindi alcuni di voi potrebbero aver sperato di vedere qualcosa di molto significativo Presto. Beh, ho notizie importanti, ma non va bene.

McGee ha condiviso alcune notizie deludenti su di lui Patreon, poiché il suo articolo finale rivela che Electronic Arts ha deciso di non finanziare la creazione di Alice: Asylum. Il gigante editore non vuole nemmeno venderle la licenza, il che significa che i piani per un terzo gioco di Alice sono morti nell’acqua. Nelle parole di McGee:

Abbiamo esaurito tutte le opzioni per creare un nuovo gioco “Alice”. Con questo feedback da parte di EA, non c’è altro modo per portare avanti il ​​progetto. Pertanto, metteremo in letargo questa pagina Patreon e le relative attività di pre-produzione. i contenuti rimarranno sul posto, ma non lo faremo Non offriamo più opzioni per finanziare gli sforzi di Alice: Asylum attraverso questa (o qualsiasi altra piattaforma).

È stato chiaramente un duro colpo per lui e per il team, che è probabilmente uno dei motivi per cui ha colto l’occasione per annunciare che almeno si è preso una lunga pausa dall’industria dei giochi e ha dato l’impressione di un recluso. Sebbene EA abbia deciso di realizzare un terzo gioco di Alice, McGee afferma di non avere alcun desiderio di essere coinvolto. Un’affermazione interessante, poiché sarebbe molto sorprendente se EA non realizzasse un nuovo gioco di Alice se/quando a La serie TV va in onda.