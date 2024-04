L'iPad 9 vede il suo prezzo scendere a meno di 300€ su questo sito di riferimento

Potente e sempre supportato dagli aggiornamenti iOS, Il tablet touch iPad 9 è attualmente scontato del 24% su Rakuten. Dotato di un chip A13 Bionic, 64GB di spazio di archiviazione e display da 10,2 pollici, questo terminale Apple è comunque sufficiente per soddisfarti quotidianamente e può essere aggiornato a iOS 17, che è il sistema operativo più popolare offerto da Apple per andare ad un appuntamento. Inizialmente offerto a 389 euro, il tablet è attualmente disponibile per 295 euro sul sito di e-commerce Rakuten. Il tablet viene venduto nuovo e beneficia della consegna espressa gratuita entro quattro-sei giorni. Se hai intenzione di fare altri acquisti su Rakuten, potresti essere già iscritto al Club R. L'offerta fedeltà qui ti consente di ottenere 3 € in cambio dal tuo gatto. Se non sei ancora membro, tieni presente che la registrazione è gratuita, ma anche senza impegno.

L'iPad 9 è uno dei tablet touchscreen più popolari

L'elemento centrale del tablet touch è il display IPS Retina da 10,2 pollici con una risoluzione di 2160 x 1620 pixel integrato nell'iPad 9, che offre un eccellente comfort visivo, nonché un'ottima reattività durante l'uso grazie al multi-touch. Questo stesso display beneficia dell'integrazione di True Tone, una tecnologia relativa alla visualizzazione delle immagini che adatta la temperatura del colore alla luce ambientale. In questo modo, potrai beneficiare di una qualità costante, qualunque sia l'uso. L'iPad 9 è inoltre dotato di una batteria migliorata che offre fino a 10 ore di riproduzione video. Questo tablet è quindi un ottimo compagno di viaggio, in quanto offre prestazioni generali molto buone grazie al processore A13 Bionic. Attraverso questo processore troviamo la tecnologia Neural Engine, che è in grado di adattare il consumo energetico al tuo utilizzo. Puoi anche scattare foto, girare filmati ed effettuare videochiamate poiché l'iPad 9 ha una fotocamera posteriore da 8 megapixel, accompagnata da un sensore anteriore da 12 megapixel.

Clicca qui per approfittare dell'offerta Rakuten su iPad 9

Trova gli elementi essenziali nell'iPad 9 di Apple: