Il suo capo gli affida il trasporto di una Ferrari F40 a un evento e il giovane impiegato ha un incidente durante il viaggio

Il modo migliore per un rivenditore di lusso come il marchio Mechatronik, con sede a Pleidelsheim, in Germania, di mostrare le sue auto è essere presente agli eventi automobilistici.

Il 21 aprile il restauratore e venditore di modelli eccezionali ha deciso di inviare la sua Ferrari F40 al Motorworld Motor Show per farsi pubblicità.

La supercar italiana, infatti, è arrivata in concessionaria circa un mese fa, ma evidentemente non ha suscitato molto interesse tra i potenziali acquirenti.

Sfortunatamente, questo compito non è stato assegnato alla persona giusta.

Un ragazzo di 24 anni molto imbarazzante

Il viaggio tra la concessionaria e l'auto da corsa è stato di soli 18 chilometri, ma sono stati più che sufficienti perché il dipendente 24enne si schiantasse contro la Ferrari.

In un tunnel, il giovane ha perso il controllo della supercar da 3,2 milioni di dollari. Le indagini sono ancora in corso per stabilire se il guasto sia stato causato dal conducente o da un problema meccanico.

Indipendentemente da ciò, Mechatronics è stata in grado di confermare che la Ferrari è effettivamente riparabile. Per quanto riguarda il giovane impiegato in questione, non è stata menzionata la sua sorte in azienda…