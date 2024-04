Approfitta di uno sconto di 100 € sulle cuffie Bose ricondizionate di alta qualità, le scorte sono limitate

Una delle cuffie Bose più popolari sul mercato, le cuffie Bose QC45 QuietComfort, viene venduta ricondizionata e in condizioni eccellenti su Cdiscount.

Se cerchi cuffie di alta qualità, performanti e, soprattutto, dotate di riduzione attiva del rumore, Cdiscount ha l'offerta che fa per te. Cuffie wireless Bose QC45 QuietComfort Viene venduto, ristrutturato ed in ottime condizioni, a 159,99 € invece di 259,99 €. Questo casco nero viene consegnato gratuitamente a casa tua o al punto di ritiro. Se necessario, può essere regolato in più lotti.

Le cuffie Bose QC45 QuietComfort sono molto apprezzate, valutate con 4,6 stelle su 5. Diverse recensioni ne evidenziano il rapporto qualità prezzo, la potenza, il comfort e il design. Grazie a questo sarai completamente immerso nei tuoi contenuti e potrai rispondere alle chiamate senza essere disturbato dai rumori esterni.

Le cuffie Bose QC45 QuietComfort sono il primo modello di cuffie con cancellazione del rumore, progettate con materiali incredibilmente leggeri per essere indossate comodamente. Queste cuffie sono dotate di morbidi cuscinetti auricolari e padiglioni auricolari monopezzo per uno stile aerodinamico.

Grazie alla tecnologia di cancellazione acustica del rumore, nessun rumore ti disturberà. In pochi secondi, puoi passare dalla modalità silenziosa per una riduzione completa del rumore alla modalità Aware per sentire cosa succede vicino a te. Con la modalità Aware, i microfoni captano i suoni intorno a te e li riproducono in modo naturale sulle tue cuffie.

Le cuffie Bose offrono fino a 24 ore di durata della batteria per ciclo di ricarica. Si ricarica in sole 2,5 ore utilizzando una connessione USB-C. In 15 minuti puoi ottenere fino a 3 ore di ascolto da solo. Puoi anche goderti un tempo di ascolto più lungo grazie alla modalità cablata.

Mentre normalmente vengono vendute al dettaglio per € 259,99, le cuffie Bose QC sono disponibili per soli € 159,99 su Cdiscount.

