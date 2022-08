iPhone si trasforma in AVIF per le foto, che cos’è?

con arrivoiOS 16 Basato su macOS 13 sta arrivando, Apple aggiungerà il supporto per il formato immagine AVIF. Concentrati su questa nuova forma.

AVIF… kesako? Per la maggior parte di voi, questa è sicuramente la prima volta che sentite parlare di questo formato immagine. Tuttavia, i principali browser Web come Firefox e Chrome supportano già questo formato, ma anche i sistemi concorrenti come Windows o Android.

Formato AVIF: che cos’è?

secondo Wikipediaformato file immagine Formato file immagine AV1 (AVIF) è un formato di file immagine aperto che consente di salvare immagini o sequenze di immagini in un formato compresso.

Questo nuovo formato immagine vuole essere un’alternativa più moderna al JPEG. Si basa sul codec AV1 e consente il supporto per HDR e trasparenza, promettendo al contempo una compressione di alta qualità a un peso equivalente.

Apple mette in evidenza il suo concorrente

Concretamente, il formato AVIF è un concorrente di formato HEIC Che Apple vuole pagare, ma in base al codec H.265 a pagamento. Come il codec AV1, AVIF è gratuito.

Quindi capiamo meglio perché Apple controlla il supporto per questo codec. Cupertino non ha alcuna intenzione di cambiare percorso, HEIC sarà comunque il formato predefinito per salvare le foto su iPhone.

Grazie a questo supporto, Apple vuole solo offrire la possibilità di decodificare le immagini AVIF inviate dai suoi corrispondenti.

Solo foto, niente video

Apple pubblicizza solo il supporto AVIF sui suoi dispositivi, non AV1. Per questo motivo il supporto sarà solo a livello di immagini fisse o in movimento e non di video.

Forse il motivo può essere ricercato nella mancanza di supporto hardware per il codec AV1 sugli ultimi chip Apple, anche il chip Apple M2.

La decodifica dei file video AV1 può passare attraverso il software, il che avrà un maggiore impatto sulla carica della batteria, mentre a volte la decodifica delle immagini AVIF dovrebbe avere un effetto limitato.

