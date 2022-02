(Actualisé avec contrats à terme sur indices, confirm Chevron/Renewable Energy, cours en avant-Bourse des compagnies aériennes américaines, de First Horizon, de Nielsen et de Lordstown Motors)

PARIGI, 28 febbraio (Reuters) – Principales valeurs à suivre lundi a Wall Street, o les contrats à terme sui principali indici suggèrent une ouverture en baisse de 1.1% pour il Dow Jones. DJI, de 1.6% pourle Standard & Poor’s 500 . SPX e 1,4% per il Nasdaq .IXIC au lendemain d’un nuovo treno di sanzioni contro la Russia.



* I gruppi americani di difesa come RAYTHEON TECHNOLOGIES RTX.N , LOCKHEED MARTIN LMT.N , NORTHROP GRUMMAN

NOC.N , GENERAL DYNAMICS GD.N et L3HARRIS TECHNOLOGIES

LHX.N gagnent de 3.6% à 6.2% en avant-Bourse après l’annonce d’une augmentation des dépenses militaires de l’Allemagne.

* Les compagnies aériennes DELTA AIR LINES DAL.N , AMERICAN AIRLINES GROUP AAL.O et UNITED AIRLINES HOLDINGS UAL.O reculent de 1,5% à 2% dopo la decisione della Russie de fermer son espaces.



* APPLE AAPL.O – Le géant américain des nouvelles technologies déclare, dans une lettre consultée lundi per Reuters, se conformer à la nouvelle règle de l’autorité néerlandaise du secteur (ACM), qui lui impone d’ouvrir’ son magasin App Store aux paiements alternative.

Par ailleurs, le fonds souverain Norvégien, huitième actionnaire d’Apple, an annoncé dimanche son intention de voter contre le projet de rémunération des dirigeants du groupe américain.

* EXXON MOBIL XOM.N – Après le retrait de BP BP.L de Russie, des anales estiment lundi que la pression pourrait s’accentuer sur Exxon Mobil, qui détient une partecipazioni de 30%, aux côtés du russeMMneft RosSN, RO. du japonais Sodeco et de l’indien ONGC Videsh ONVI.NS , dans les gisements petrolieres et gaziers de l’île de Sakhaline, au large de la Sibérie.

* META PLATFORMS FB.O – La maison mère de Facebook an annonce lundi que des pirates informatiques avaient utilisé son réseau social pour viser des personnalités politiques, des militaires et des giornalisti ucraini. Meta Platforms avoir supprimé au cours des dernières 48 heures une quarantaine de faux comptes su Facebook et Instagram qui operanti in Russia e in Ucraina.

* ALPHABET GOOGL.O – YouTube, le service vidéo de Google, filiale d’Alphabet, a bloqué samedi la rémunération de nombreuses chaînes russes, dont le média d’Etat RT, dans la foulée d’une décision MEFOR simil.TABPLAT O . Alphabet a par ailleurs annoncé avoir désactivé temporairement determinate informazioni en direct sur son service Google Maps en Ukraine.



* TWITTER TWTR.N – Le réseau social an annoncé samedi que certis de ses utilisateurs n’avaient plus accès à son site en Russie.

* UNITED PARCEL SERVICE UPS.N , FEDEX FDX.N – I due gruppi americani di logistica e l’annuncio di sospensione dei servizi di viaggio in Russia e in Ucraina.

* BANK OF AMERICA CORP BAC.N , CITIGROUP CN , GOLDMAN SACHS GS.N , MORGAN STANLEY MS.N – Des sources ont indiqué dimanche que les équipes de conformité des grandes banques américaines avaient avaient travaillle-durant no uvs sanzioni a imposées à la Russie et à son système bancaire à la suite de l’invasion par Moscou de l’Ucraina. Ces banques se sont égallement préparées à d’éventuelles cyberattaques, ont dit leurs direttiants et des expert en sécurité.

* CHEVRON CVX.N – Il gruppo americano e il prezzo di acquisto del GRUPPO ENERGIE RINNOVABILI REGI.O per un aumento di 3,15 miliardi di dollari (2,8 miliardi di euro), oltre a importanti acquisizioni per le energie alternative. L’azione del Gruppo Energie Rinnovabili in più del 37% in anticipo.

* MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS MRVI.O – Il gruppo americano specializzato nella mobilia di reazione per i vaccini contro il COVID-19 e il contatto con l’allemand Sartorius SATG.DE en vue d’une of fre miliardi di dollari (11 dollari) 9,8 miliardi di euro ambiente), at-on appris de sources proches du dossier.

* FIRST HORIZON FHN.N – La banque américaine bondit de 32,2% en avant-Bourse après une offre de rachat de 13 miliardi di dollari (11,6 miliardi di euro) formula per D Bank Group

* INTEL INTC.O – Le fabricant américain de semi-conducteurs a choisi la ville allemande de Magdebourg pour sa nouvelle usine européenne de puces et une annonce officielle sera faite le 4 mars, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

* TESLA TSLA.O – Panasonic 6752.T a annoncé lundi prévoir le lancement de la production de masse de sa nouvelle batterie agli ioni di litio destinate a Tesla d’ici fin mars 2024. L’action Tesla recule de 1.7% en avant -Bourse .

* NIELSEN NLSN.N – L’action du cabinet d’études de marché monte de 4.2% en avant-Bourse dopo la pubblicazione del gruppo di un bene ajusté par action au titre du quatrième trimestre supérieur aux attentes des anales.

* LORDSTOWN MOTORS RIDE.O – Le buildeur de véhicules électriques gagne 1.9% en avant-Bourse après l’annonce par le groupe d’une prévision de ventes cette année d’environ 500 pick up Endurance puis d’un volume cinq supérieur à ce chiffre nel 2023.

* FOOT LOCKER FL.N – Credit Suisse abaisse sa raccomandazione sul valore à “neutre” contre “surperformance”.

* SERVIZI SANITARI UNIVERSALI UHS.N – Seaport Research Partners abaisse son conseil sur le titre à “neutre” contre “acheter”.

(Redazione di Claude Chendjou, edizione di Blandine Hénault et Marc Angrand)

