Nelle ultime settimane Ryanair ha lanciato promozioni e saldi lampo: la compagnia ha bisogno di riempire i suoi aerei

Di questo vi abbiamo parlato recentemente, Ryanair è impegnata a cambiare il proprio modello di business, o almeno ad adattarlo. Dopo aver intrapreso una guerra incessante contro le agenzie di viaggio online e altri siti di confronto di biglietti, la compagnia irlandese è stata impegnata a siglare accordi commerciali con diverse agenzie di viaggio online, la più recente Expedia.

Un modo per controllare i prezzi dei biglietti e adattarsi alla concorrenza, nonché per vendere quanti più biglietti possibile. Perché sembra che Ryanair non stia vivendo il suo periodo commerciale migliore. Mentre tutti i tour operator parlano di un anno record in termini di prenotazioni, la compagnia aerea low cost sembra avere difficoltà a riempire i suoi aerei.

Conseguenze degli scioperi degli ultimi anni? Dall’aumento dei prezzi dei biglietti? Supplementi che diventano sempre più costosi? È difficile da dire. Ma Ryanair continua a mandare email a chi ha già prenotato biglietti aerei in passato. Dalla primavera l’azione commerciale è continuata, con prezzi dei biglietti che per molte destinazioni hanno raggiunto la quindicina di euro, anche durante l’estate.

“Contrariamente a quanto annunciato dall’eccentrico amministratore delegato Michael O’Leary all’inizio di quest’anno, Ryanair non è stata in grado di aumentare i prezzi dei biglietti negli ultimi mesi primaverili. Al contrario: invece di un aumento del 5-10%, la più grande compagnia aerea low cost europea è stata costretta a concedere sconti più profondi del previsto per poter riempire i suoi aerei. In media, i prezzi dei biglietti aerei sono diminuiti del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In primavera il biglietto aereo Ryanair costa in media 41,93€. Nella primavera del 2023 ammontava ancora a 49,07 €. La compagnia aerea irlandese prevede inoltre che i prezzi per i restanti mesi estivi saranno notevolmente inferiori rispetto all’estate scorsa“, analizzano da parte loro i nostri colleghi di HLN.

Secondo l’economista aeronautico Wouter DeWolf (UAntwerp), sono in gioco diversi fattori. L’effetto rimonta del periodo Covid sembra svanire, ma anche Ryanair sì”.La sua capacità è aumentata in modo significativo negli ultimi mesi, con diversi aerei Boeing aggiuntivi nella sua flotta. Ciò significa occupare più posti, mentre oggi Bruxelles Airlines, KLM o Lufthansa servono anche, ad esempio, Zante in Grecia o Zara in Croazia. Lufthansa vola quindici voli giornalieri da Francoforte a Palma di Maiorca, la destinazione principale di Ryanair.“.

Se questa non è una buona notizia per Ryanair, è una buona notizia per i viaggiatori, che dovranno prestare attenzione alle prossime buone offerte.

