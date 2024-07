Arno Lagardère: Tra ville e jet privati, uno stile di vita fuori dall’ordinario

Un piccolo giro e poi ritorno. È stato rimosso dal suo incarico Dopo La sua accusa era datata 29 aprile All’interno del gruppoColui che porta [son] nome”menzionano i giudici nel suo verbale di prima comparizione, da lui rivelato il mondo E consultare da lancio, L’uomo d’affari di 63 anni è tornato al suo quartier generale in Pressburg Street attraverso la porta principale. Alla fine di giugno, la Camera d’inchiesta della Corte d’appello di Parigi ha revocato l’interdizione temporanea alla gestione delle società di cui le avevano parlato i giudici. Ancora una volta, il direttore generale di Lagardère SA, grazie al consiglio di amministrazione del 28 giugno, ha reinstallato Fissa alla guida della società. Libri Hachettel’editore numero uno in Francia, il 3 luglio, Arnaud Lagardère resta sospettato.diffondere informazioni false o fuorvianti”. per “Fornire resoconti inesatti. Dottor'”comprare voti” “diversamente”Uso improprio dei beni aziendali”. Accanto ““non deposito” per i conti delle proprie società, e procedimenti riguardanti fatti accaduti nel periodo aprile 2009 – dicembre 2022.

La caduta di un miliardario franco-israeliano rallegra i super-ricchi francesi: “Ha tentato un colpo di stato”.

Ha riacquistato i suoi poteri, ma riuscirà a continuare a vivere elegantemente… a scapito delle sue aziende? La bella vita è finita! Durante questi anni, l’erede fu ridicolizzato negli ambienti politici ed economici perché vendette l’impero fondato da suo padre Jean-Luc, un gruppo di giornalismo, libri e aeronautica, e fu sospettato di fare affidamento sui fondi di diverse società. Dalle sue due holding (Lgardère SAS e Lagardère Capital & Management) per finanziare le sue spese personali. Se non fosse stato per questo ulteriore sospetto, i voti del Qatar, azionista del gruppo, sarebbero stati comprati per ottenere il suo sostegno nel 2018 e per contrastarlo. Il fondo attivista è particolarmente attivoil dossier sarà molto simile a quello molto banale di un capo sospettato di confondere i conti delle sue società con il suo nastro personale.

Pagina originale da “Asterix in Corsica”

Fortemente indebitato (nel 2008 doveva alle banche 500 milioni di euro, e aveva ancora 150 milioni di euro più interessi), ha dichiarato durante l’interrogatorio:Nove persone a carico Con in palio un compenso e degli alimenti: i tre figli avuti dall’attuale moglie (la modella belga Jade Lagardère), la madre e la sorella di quest’ultima, l’ex moglie e i loro due figli, senza dimenticare il nipote, il mondo. Per pagare il tempo libero e le spese quotidiane, secondo il modello Prévert, e per finanziare le sue attività professionali, Arnaud Lagardère invia le sue fatture direttamente al gruppo. Si innamorò dei fumetti originali un giorno del 2014 presso la casa d’aste Christie’s. Asterix in Corsica ? È la società a pagare 150mila euro. Per altre illustrazioni, inclusa una di Tantan Chi è lo stilista Hergé? È ancora il libretto degli assegni dell’azienda a pagare le decine di migliaia di euro richieste.

L’aereo privato vola nella sua tenuta a Sagaponack, nella lussuosa regione degli Hamptons negli Stati Uniti, acquistata per 17 milioni di dollari negli anni 2000? Grazie alla Rue de Presbourg che paga il conto, sono 125.000 euro andata e ritorno tra gli aeroporti di Le Bourget e Westhampton. In totale, il potenziale uso improprio dei beni aziendali ammonta a 125 milioni di euro, compresi micmac e altri giochi di scrittura tra le sue holding personali e conti di gruppo, e debiti per un valore di 32 milioni di euro rimasti dal patrimonio di suo padre. Morto nel 2003, che avrebbe dovuto essere pagato dal 2009, secondo i giudici.

“Macellai del capitalismo”

Questi ultimi si interrogano sull’intreccio delle loro imprese, la cui utilità resta in definitiva in gran parte relativa, come ha ammesso loro Lagardère: Seguendo l’esempio di suo padre, che ha saputo controllare il suo impero con meno del 10% del capitale, le sue mani erano vincolati negli accordi. Come ha detto lui, “proteggere“controllo collettivo” et alEvitate di sottomettere la società ai macellai del capitalismo”.. Il risultato lo abbiamo visto: costretto a ritirarsi dalla struttura capitalistica dell’impero vendendolo frammentariamente, ha invitato nelle acque deserte il coccodrillo CAC 40, da Vincent Bolloré a Bernard Arnault (quest’ultimo se n’è andato). Il miliardario bretone dalle idee molto conservatrici ha comprato tutto a fine novembre 2023, e Arnaud Lagardère si è trovato alle sue dipendenze per 1,8 milioni di euro all’anno, parti variabili e dividendi esclusi.

Rodolphe Saade, il miliardario emergente è pronto a cambiare Vincent Bolloré

Per molto tempo, le casse del Gruppo Lagardère sono state mescolate alle tasche del suo capo, poiché ne aveva il controllo assoluto. Cosa ha regalato ad Arnaud Lagardère?La sensazione che nessuno abbia subito un torto., Egli ha detto. Ciò che è stato accusato dal suo braccio destro Pierre Leroy, su cui il suo avvocato Céline Lassic non ha voluto commentare, è stato spiegato davanti ai giudici in forma succinta: “Naturalmente ci sono delle restrizioni legali, ma se c’è un crimine, è un crimine senza vittime e senza conseguenze. Ma i giudici la vedono diversamente: no “La visione economica complessiva delle holding” “Compresa Lagardère”Il beneficiario economico finale. usato per “Giustificare la confusione tra patrimonio di queste società e dei suoi beni personali nell’ambito di “Transazioni tra me e me stesso. Rimane soggetto alla verità“rischio penale”…Senza dimenticare che anche il fisco è venuto a chiedere il dovuto.

“Ho capito i miei errori”

Le proprietà di Lagardère sono state così annesse a società holding, che hanno dovuto pagare loro un affitto, cosa che non sempre è avvenuta, pari a milioni di euro. A Saint-Léger, negli Yvelines, si trova un antico casino di caccia dotato di piscina, palestra, casa del custode e decine di ettari di terreno. Nel 2009, la casa di Villa Montmorency, dimora di lusso per ricchi nel 16° arrondissement, dove vive quando è a Parigi e di cui è proprietario attraverso una società immobiliare su misura, è stata venduta a una delle sue holding. Per evitare ciò, si sono chiesti i giudici, avrebbero dovuto pagare i lavori su questa vasta residenza di 800 metri quadrati, che include anche una piscina privata? Arnaud Lagardère ammette loro di non sapere…

Durante l’interrogatorio l’interessato ha mostrato rimorso. Ammette una serie di violazioni e se ne rammarica”.Per non essere stato consapevole abbastanza presto delle conseguenze penali e [ses] “fallimenti personali”. Ha promesso:“Sono consapevole dei miei errori e li correggerò”. lui desidera “Spiegare la situazione” Conferma l’esistenza diComprendi anche che lo stile di vita sarà ridotto. Ma non vuole tuffarsi da solo, e si affida a Leroy: ““Non voglio liberarmi dalla mia responsabilità di gestore dei miei investimenti. Qualcuno doveva attuare le mie decisioni. È stato Pierre Leroy, come aveva già fatto con mio padre.” Lo stesso vale per i sindaci che sono stati anch’essi accusati e che sono stati stigmatizzati”.incompetenza” – Tutti negano ogni addebito. “Il revisore dei conti interviene solo dopo ciò che i manager ritengono opportuno fare e non rappresenta mai i loro consigli. Risponde Maxime Delhomme, avvocato di uno di loro. Pascal Garbarini, un altro avvocato, non ha voluto commentare.

Il capitano di una nave che non gli appartiene più continua a scrollarsi di dosso i debiti vendendo briciole di fasti passati: si è separato all’inizio di giugno da quasi il 3% del capitale di LSA – dell’11% che possedeva. Tenuto – per 101 milioni; Ha firmato un protocollo di transazione con il fisco per un valore di 50 milioni di euro, la cui conclusione era prevista entro la fine di maggio 2024. L’avvocato di Lagardère, Sébastien Shapira, che sostiene di aver presentato una denuncia per violazione della riservatezza delle istruzioni, non ha voluto commentare o confermarci. Che l’importo è stato pagato al fisco.