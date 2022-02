Ce gadget est une aubaine pour les voleurs

Plus besoin de chercher vos clés dans le fond de vos poches ou de votre sac, il suffit de les avoir sur vous et votre voiture se déverrouille et démarre. Cette technologie de cles électroniques senza contatto, o «Keyless-Go-System» in inglese, fait désormais partie du quotidien des automobilistes. Mais elle ne serait pas très sûre, selon un article du «Clicca» paru ce samedi. En plus, note le journal alémanique, peu de constructeurs essayent de contrar cette faille.

Ces Conclusions émanent d’un test du club automobile allemand ADAC qui a mis à l’épreuve environ 500 modèles de voiture durant plusieurs années. Risultato: pas besoin de connaissances particulières dans le piratage informatique pour volere une voiture. Un appareil – appélé dans le jargon prolongateur de portée wi-fi o expanseur de portée – disponibile per un centesimo di euro sul marchio suffira pour commettre un larcin en quelques secondes.

Peu de voitures équipées

Grâce à ces appareils qui agissent comme des antennes-relais, les voleurs peuvent transmettre les ondes émises par la clé du véhicule sur plusieurs centaines de mètres, explique le «Blick», et ainsi au voir accès. Un des voleurs se poste près du proprietaire de la voiture. Il transmet le signal à un complice qui se trouve à côté du véhicule et le tour est joué. Une fois démarrée, la voiture peut rouler jusqu’à la panne sèche ou le déchargement des batterie.

L’esistenza delle soluzioni per prevenire il genere di vol, comme des étuis qui diminuent le signal de la clé. Le plus efficaci étant le système à “ultra-large bande” (UWB). Cette tecnica consente di misurare la distanza in modo da trovare la luce e la manutenzione del veicolo fermo même si les malfaiteurs relaient il segnale jusqu’à la voiture. Selon ADAC, su i 500 modelli di voiture esaminati, seuls 24 étaient équipés de cet antivol.

