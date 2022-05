Cancellazione, attesa… Previste interruzioni all’aeroporto di Zaventem quest’estate

L’aeroporto attualmente prevede di avere una capacità di circa il 75% rispetto all’estate standard del 2019.

BL’aeroporto di Bruxelles prevede che un bel po’ di passeggeri attraverseranno l’aeroporto la prossima estate, e quindi si aspetta che sia “molto affollato”. D’altronde non ci sarà ‘caos’, state tranquilli lunedì, come è avvenuto recentemente ad Amsterdam-Schiphol, travolto da una grande folla durante le vacanze di primavera.

Secondo un’indagine sulle aspettative per questa estate di ACI Europe, l’associazione europea di categoria degli aeroporti, due terzi degli aeroporti prevedono di posticipare più voli. Ciò è dovuto alla mancanza di personale negli aeroporti per elaborare bagagli e passeggeri. Durante la crisi del coronavirus, molti posti di lavoro sono stati già persi lì, ma ora che c’è di nuovo così tanto lavoro, è difficile trovare nuovi dipendenti, “in un mercato del lavoro molto ristretto in tutta Europa”. Inoltre, il 16% degli aeroporti prevede un aumento del numero di cancellazioni di voli e più di un aeroporto su tre ritiene che i problemi di personale persisteranno oltre la stagione estiva.

Per quanto riguarda l’aeroporto di Bruxelles, il messaggio non vuole essere allarmante. Ci sono circa 1.200 posti vacanti in tutto il sito dell’aeroporto, ma non tutti si riferiscono ad attività operative, spiega la sua portavoce Natalie Pierard. Le aziende, i fornitori di servizi e gli addetti ai bagagli sono abituati a vedere passare un gran numero di passeggeri durante l’estate e, osservando e anticipando i dati disponibili, possono adattarsi, in particolare rivolgendosi a lavoratori temporanei o studenti.

Sembra, infatti, che il fenomeno delle prenotazioni last minute quest’estate sarà meno pronunciato di quanto non lo sia stato durante la ricreazione (Carnevale) e le vacanze di primavera (Pasqua). L’allentamento delle procedure Corona in molte parti del mondo ha già portato a un aumento delle prenotazioni.

L’aeroporto attualmente prevede che la sua capacità sarà di circa il 75% rispetto all’estate standard del 2019. Dice che può ancora prendere più passeggeri, così come le compagnie aeree altrove.

Tuttavia, l’aeroporto di Bruxelles non esclude le code occasionali in alcuni giorni molto frequenti e invita quindi i passeggeri a presentarsi in aeroporto per tempo. A tale scopo sono previste azioni e campagne di sensibilizzazione con l’avvicinarsi delle vacanze estive.