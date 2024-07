Pitch Black 24: un Eurofighter EF-2000 italiano si schianta nel nord dell’Australia

L’esercitazione aerea Pitch Black, organizzata ogni due anni in Australia dal 1981 e a partire dal 12 luglio 2024, è senza dubbio la più grande del suo genere, coinvolgendo 140 aerei provenienti da 20 nazioni amiche e partner.

L’Italia partecipa per la prima volta. La Marina Militare ha quindi inviato la propria portaerei ITS Cavour, con a bordo cacciabombardieri F-35B e AV-8B Harrier II, mentre l’Aeronautica Militare ha inviato quattro aerei cisterna Eurofighter EF-2000, sei F-35A/B, KC-767. Impegnato. , C-130 Hercules e velivoli di preallarme G550 CAEW [Conformal Airborne Early Warning].

Uno di questi dispositivi però non tornerà in Italia. Il 24 luglio, infatti, un Eurofighter EF-2000 dell’Aeronautica Militaire si è schiantato nella zona di Douglas Daly. [Territoire du nord] Durante un volo di addestramento. Il pilota è riuscito ad espellersi in tempo. È stato rapidamente salvato da un elicottero AW-139 della compagnia privata Lloyd Helicopter Services Pty Ltd e portato al Royal Darwin Hospital per una visita medica.

Questa informazione è stata confermata dall’Aeronautica Militaire. Le ragioni della perdita dell’EF-2000 sono “attualmente sconosciute”, ha detto. Il Dipartimento della Difesa australiano ha inoltre indicato che “tutti i voli della giornata sono stati cancellati”.

Questo è il terzo Eurofighter EF-2000 perso dall’Aeronautica Militaire dal 2004. [et l’entrée en service de ce type d’appareil]. Il primo cadde in mare nel settembre 2017 durante una dimostrazione aerea a Terracina, 80 km a sud di Roma. Il suo pilota non è stato in grado di espellersi. In secondo luogo, si è schiantato in Sicilia nel dicembre 2022 dopo un volo di addestramento.

Prima dello schianto durante Pitch Black 24, l’Aeronautica Militaire schierava 94 EF-2000. Il Ministero della Difesa italiano sta valutando la possibilità di ordinarne altri 24 per 7,5 miliardi di euro [maintien en condition opérationnelle compris].

Foto: Aeronautica Militare