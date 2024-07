La Cina testa il suo motore a razzo per una missione con equipaggio sulla Luna (video)

La Luna è diventata ancora una volta l’obiettivo preferito delle più grandi agenzie spaziali del mondo. Se la NASA rimane in prima linea quando si tratta di esplorazione umana, la Cina è diventata un importante concorrente dell’agenzia spaziale statunitense. nei giorni scorsi, Fondazione cinese per la scienza e la tecnologia aerospaziale CASC, o China Aerospace Science and Technology Corporation, ha testato il motore del terzo stadio del suo razzo Long March 10.

Quest’ultimo verrà utilizzato in particolare per trasportare la prima missione con equipaggio cinese sulla stella Selene prima del 2030.

Prova riuscita

SU Social network cinese Weixin (o WeChat in inglese), CASC ha annunciato di aver condotto un test del motore del terzo stadio del lanciatore. Quest’ultimo, alimentato da una miscela liquida di idrogeno e ossigeno (YF-75E), sarà utilizzato in particolare per spingere la Lunga Marcia 10 nel suo passaggio sopra l’atmosfera terrestre verso la Luna.

Secondo le autorità cinesi.Il test ha verificato la fattibilità del funzionamento a lungo raggio del motore“.”

Il canale YouTube SciNews ci permette di osservare una breve panoramica delle foto della prova effettuata in alta quota.

Caratteristiche della 10 lunga marcia

Per intraprendere la prima missione con equipaggio sulla Luna, la Cina potrà contare su un’imponente rampa di lancio: la Lunga Marcia 10. Anche se siamo ancora in fase di sviluppo da parte del Regno di Mezzo, sappiamo poco di questo missile.

Secondo le informazioni ricevute da spazioLa lunga marcia sarà alta 10,92 metri e avrà un diametro di 5 metri. Il razzo è composto da tre stadi e avrà la capacità di inviare un carico utile di 27 tonnellate nell’orbita lunare. Questo è più che sufficiente per trasportare la capsula lunare Mengzhou, che pesa poco più di 20 tonnellate, sulla stella Selen.

Inoltre, il razzo Long March 10, a differenza dei precedenti razzi cinesi dello stesso modello, sarà riutilizzabile per garantire, più rapidamente, più lanci in orbita ma anche fuori dall’atmosfera terrestre.

La missione cinese sulla Luna

Entro il 2030, la Cina intende entrare nella corsa alle missioni con equipaggio sulla Luna posizionando un astronauta sul nostro satellite naturale.

Lo riferiscono i media specializzati spazio, la futura missione con equipaggio includerà non uno, ma due razzi. Il piano, infatti, consisterebbe nell’invio di un paio di navi della Lunga Marcia 10, una con l’equipaggio e l’altra con il lander.

Una volta in orbita lunare, le due navi potranno attraccare e consentire all’equipaggio di unirsi al lander verso la superficie lunare.

fonte : spazio