Sito Foodello, che promette sconti sulla spesa fino al 70%: abbiamo analizzato pregi e difetti

Trovare buoni consigli e offerte per fare acquisti a prezzi bassi è una sfida per molte famiglie, che navigano tra promozioni di diversi negozi e app come Too Good to Go, che offrono di riacquistare gli articoli invenduti prima che scadano o finiscano nella spazzatura. .

Il belga spreca sempre molto: tra “da consumare preferibilmente entro” e “data di scadenza”, c’è una bella differenza

Foodello offre un’offerta alternativa, in cui il sito offre prodotti che non sono stati acquistati dai negozi dai fornitori, ma non sono necessariamente vicini alla data di scadenza. Lì puoi trovare generi alimentari, nonché prodotti per la pulizia e la cura, con sconti che possono superare il 70%. “Foodello fa parte di Fiksuruoka, un’azienda finlandese fondata nel 2016. Attraverso il nostro negozio online, ci impegniamo a ridurre gli sprechi alimentari offrendo al contempo ai nostri clienti una vasta gamma di alimenti e articoli per la casa a prezzi convenienti.pubblicizza il marchio. L’assortimento del nostro negozio è costituito principalmente da quantità in eccesso e in eccesso che acquistiamo da produttori, importatori e grossisti. Gli articoli che vendiamo non trovano posto sugli scaffali dei negozi e quindi potrebbero finire come rifiuti. Ciò potrebbe accadere perché il prodotto è stato interrotto, la confezione è cambiata o la data di scadenza si sta avvicinando.“

Dal suo magazzino a Westzaan, Paesi Bassi, Foodello offre consegna a domicilio in tutto il Belgio, tramite PostNL. “Tutti i prodotti che vendiamo possono essere conservati a temperatura ambiente”, specifica ulteriormente Fodillo.

Abbiamo fatto un giro del sito per analizzare questa offerta che ci sembra molto allettante. Innanzitutto notiamo che molti marchi sono relativamente sconosciuti al grande pubblico. L’offerta cambia quasi ogni giorno a seconda delle scorte disponibili e dei nuovi arrivi, ma dovresti quindi prenderti il ​​tempo per confrontare con i siti dei venditori tradizionali, se vendono questi marchi sconosciuti.

Spreco alimentare: il Belgio è tra gli studenti pessimi!

L’offerta migliore che abbiamo trovato è stata per le perle di tapioca del marchio WuFuYuan, che venivano vendute a 1,30 € invece di 7 €, ovvero -86%, ma con una data di scadenza molto vicina. Lo stesso vale per l’acqua a marchio Badoit (-81%).

Altro punto di forza è la discreta quantità di prodotti biologici, solitamente costosi e venduti in negozi specializzati. Abbiamo trovato anche alcuni prodotti per bambini, come i pannolini, al -43%. In questo caso non si tratta di uno sconto eccezionale, dato che negozi e supermercati competono con offerte tutto l’anno, spesso tramite il 2+2 gratis.

Per gli animali, ottime offerte anche su crocchette con date di scadenza abbastanza lunghe (novembre o dicembre), ma con marche relativamente sconosciute nel menu. Se il tuo cane o gatto ha le sue abitudini, dovrai monitorare regolarmente il sito, non si sa mai.

In generale possiamo dire che le offerte sono interessanti, ma soprattutto offerte buone che permettono di fare un po’ di scorta o testare marche specifiche. Per i grandi marchi è comunque interessante monitorare le promozioni in atto nei negozi più grandi, e la differenza è molto piccola.