Florev: l’attore Pierre Nys, “Burki” a cui non mancherà Esperanza! Se dovesse interpretare un “cattivo di James Bond” (video)

Sul piccolo o grande schermo, fin dalle prime battute per un certo verso Collo spesso“Pierre Nice ha giocato spesso.”Ruoli sadici punitivi“. Per sua stessa ammissione, è anche colui che incarna Didier Berthin della serie Phenomenon Caserma militareMa così. Ma, nella vita reale, forse ancora di più in Esperanza! (A proposito, dove tali cattivi non sarebbero necessariamente i benvenuti), il rappresentante di Liégeois è “Peace and Love”. Viene a Florev ogni anno con un gruppo di amici, inviati tra il campeggio cerimoniale (in basso, sulle rive del fiume Sambre) e il campeggio di famiglia (in alto, a Tremuru, con vista sulla cava e sulla N90).

Pierre, conosci così bene Esperanza! Vengo lì da molto tempo.

L’ho scoperto 10 anni fa, grazie alla mia amica Celine, che ha invitato il nostro gruppo di amici a venire a scoprire un festival meraviglioso. Mi sono subito appassionato. Mi trovo bene lì, non è infetto da tutti gli aspetti della globalizzazione e c’è ancora un po’ di resistenza. La Monsanto e la Coca-Cola non riuscirono ad sfondare la porta del monastero. Non ci sono molte persone, è a livello umano. È difficile spiegare l’amore a prima vista.

Qualche mese fa hai organizzato un festival elettrico nelle Fiandre: niente fontanelle, poliziotti in borghese ovunque, e dovresti continuare a sorridere e divertirti nonostante ti abbiano estorto 11 euro per una salsiccia OGM. Non recito più un ruolo, non faccio più Werchter… Partecipo a festival cinematografici, ma è per lavoro (ride).

Allora non hai girato l’ultimo fine settimana di luglio?

Oh no, lo sto proteggendo! Ho detto al mio agente: “Non mi prenoterai mai per una ripresa questo fine settimana… a meno che non si tratti di un cattivo di James Bond!” Devo fare un giro per Florev.

Campeggio festivo o familiare?

Famiglia mia, stai invecchiando! In effetti, il fatto è che torno alla tenda tardi, mai prima delle 6 o 7 del mattino. Sono sempre alla ricerca dei prossimi party e after-party, tra due tendoni. Sento di dover concludere il festival, spegnere l’ultima luce. Ma, quindi, ho bisogno di un po’ più di recupero rispetto ad altri. Al campeggio per famiglie posso dormire fino alle tre del pomeriggio.

È atletica, vero? Durante i tre giorni della festa non smettiamo mai di andare su e giù per il monastero.

Oh sì, poi torniamo al campo familiare! Infatti, inizieremo venerdì con i vitelli di Benoit Builford e termineremo lunedì con i vitelli di Freddie Mercury. E i baffi se non prendi il rasoio.

Ma c’è ancora una navetta, giusto?

Sì, ma non lo prendo mai. Non l’ho mai trovata alle tre del mattino. Il ritorno dal luogo del festival al campeggio (ndr. Attraverso la splendida Rue Robertsart è piuttosto difficile). Inizi pieno come una coda e arrivi in ​​cima. Trovi una seconda energia e hai pieno testosterone e autostima.

Kit di sopravvivenza?

Mentine, cose che non si possono dire, colazione Oxfam, amici e una bella canzoncina elettrica alle 15, quando hai fame e poi ricominci!

Il miglior ricordo?

Ci sono molti momenti contraddittori, che non hanno nulla a che fare con i concerti. Per me la musica è come il vino, non me lo ricordo. Buona birra, però. Per me Esperanza sono 3 giorni di terra di nessuno.

Ma con le persone.

Zuzu (la sua amica) si invita a partecipare alla conversazione: Eccomi, torno da un festival in Albania. In Belgio la distanza dell’amore e della partecipazione a questo tipo di eventi si avverte più che altrove. C’è qualcosa di naturale, superiamo la barriera della vita, usciamo dalla metro, lavoriamo e dormiamo. Quando saluti per strada, a Bruxelles, hai uno sguardo strano. Questo è lo standard qui.

Sei un attore. In Esperanzah!, anche senza telecamera le persone recitano dei ruoli, giusto?

Sì, conosco i frequentatori del festival che vengono con valigie piene di costumi e vengono qui per travestirsi, per cambiarsi. Siamo fuori di noi, Esperanza! Dà il permesso di appartenere ad un altro mondo.

Non legato a un festival cinematografico?

Film Festival? È una rottura di palle. Non c’è niente di meno interessante di un attore, chiede solo una cosa: essere riconosciuto. È vile, imprudente, stupido! È Plutone che aspetta una ciotola piena di conchiglie. Essere un artista di festival è stancante. Devi accontentare sempre i manager. Non vado più ai festival cinematografici, tranne a Flagy, quando sono in zona, per bere qualche birra. Infatti sono saloni che si vendono. Ho visto alcune riprese del recente Festival di Cannes e sono stata felice di non essere presente. Mi spaventa, ma sono un attore. Incrocio le dita per non essere invitato al concerto di Magritte.

Al Summer Festival incontriamo persone, condividiamo e ci divertiamo. Adoro Esperanza! Perché attira un pubblico non ripugnante e consapevole. Chi non sarebbe felice se l’acqua della fontana o dei bagni non fosse gratuita. Sa che non gli venderemo un hamburger della Monsanto per 11 euro. C’è una coerenza nella resistenza che mi ha spesso deluso in altri eventi di questo tipo. Ciò non mi impedisce di non essere d’accordo con tutto ciò che fa Esperanza!

Ti riconosciamo qualche volta?

Sì, succede. Quindi indosso gli occhiali. Onestamente, è carino. Quando qualcuno ti viene a trovare ed è così felice di vedere Didier non in tv ma davanti a sé, mi costa un selfie, e un po’ uno scambio. Ma ci sono anche momenti in cui parli con i tuoi amici, nella tua bolla… ma non hai scelta e non mi lamento di questo. Non lavoro in una fabbrica. Cerco sempre di essere presente. La domenica però rimango un po’ più a lungo nella mia tenda perché voglio stare con i miei due migliori amici. 18 volte su 20 sono conosciuto per i bracki, e le altre per inchiodare cadaveri, da un castello all’altro. Poi ho fatto un sacco di cose stupide in TV.