Un segnale “verde” per il nucleare e il gas in Europa? “Una soluzione geopolitica che soddisfi tutti”, secondo Jerome Messin

Alla vigilia di Capodanno, la commissione svelata in silenzio Progetto di etichettatura verde per centrali nucleari e a gas. L’obiettivo di questa proposta: facilitare il finanziamento delle imprese che contribuiscono alla lotta ai cambiamenti climatici. L’Europa sta davvero stendendo il tappeto verde per il nucleare e il gas naturale?

Concretamente, questa classificazione verde è una sorta di tabella in cui vengono classificate le attività economiche che consentono di ridurre le emissioni di gas serra. Grazie a questo strumento, l’Unione Europea vuole facilitare gli investimenti verdi e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Si tratta quindi di dare una bussola a tutti gli investitori in modo che possano rendere il loro catalogo di investimenti rispettoso dell’ambiente.

Al momento, le energie rinnovabili sono già incluse in questa classificazione – e questo dopo mesi di polemiche. La Commissione propone pertanto di aggiungere alcune attività relative al gas e al nucleare come investimento transitorio sostenibile.

“Va ricordato che il rating punta a moltiplicare sei investimenti in soluzioni per ridurre il nostro impatto ambientale, e climatico in particolare. Si tratta quindi di dare una bussola a tutti gli investitori in modo che possano rendere green il loro catalogo di investimenti”Jerome Messen, consulente della società belga di servizi ambientali Climact, spiega.

Pertanto, questo progetto vuole essere una guida ai nuovi investimenti che devono essere realizzati da qui al 2030-2040, in modo da poter raggiungere la neutralità carbonica nel 2050.

Obiettivo della neutralità climatica

Questa scelta è chiaramente controversa. Indipendentemente da ciò, il panel ritiene che il gas naturale e l’energia nucleare possano facilitare la transizione verso la neutralità climatica. “L’energia nucleare fornisce una fonte stabile di approvvigionamento energetico, facilitando così la diffusione di fonti energetiche rinnovabili intermittenti‘, si legge nella bozza dell’Esecutivo europeo.

Si noti che la Commissione afferma di voler stabilire una serie di condizioni. Ad esempio, per l’energia nucleare, saranno considerati sostenibili gli investimenti per le centrali nucleari autorizzate prima del 2045. Dovrebbe essere preso in considerazione anche lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

l’arte del livellamento

Da parte loro, i critici credono che questo sia un tentativo di compromesso tra la Francia, che è pro-nucleare, e la Germania, che fa affidamento sul gas naturale per la sua transizione energetica, ma la sua nuova coalizione al potere crede ancora che il nucleare non possa essere considerato sostenibile.

Altri ritengono che si tratti di un certo pragmatismo da parte della Commissione europea: se non ci sono abbastanza alternative al gas e al nucleare, allora bisognerebbe tentare la regolamentazione di nuovi impianti, nucleari oa gas.

Riteniamo che la Commissione stia cercando di separare diverse situazioni che sono state molto controverse

Secondo Jerome Messen, consulente della società belga di servizi ambientali Climact, sarà più una questione di compromesso che di pragmatismo. “Riteniamo che la Commissione stia cercando di separare diverse situazioni che sono state molto controverse, con un dibattito molto acceso ultimamente‘, lui spiega.

“Ma potrebbe anche essere pragmatico dire che ci concentriamo su ciò che già abbiamo, ad esempio misure di efficienza energetica che ci consentiranno di ridurre il nostro consumo energetico di circa il 40%, cosa assolutamente necessaria se vogliamo raggiungere la neutralità carbonica. Qui è pragmatico nel senso che è probabile che il dibattito continui. Il Comitato sta cercando di trovare una via di mezzo.“

Un vero progresso ambientale?

Un altro dilemma: il vero carattere ecologico del progetto. Secondo Jerome Mason, questa proposta cambia la filosofia iniziale della classificazione. “alla base, Il rating doveva classificare le soluzioni considerate green per guidare tutti gli investitori e gli investimenti in questa direzione. Qui nomineremo anche soluzioni che facilitano la transizione, come il gas, ad esempio, che ha un ruolo temporaneo, ma non è esattamente verde.“

Quindi sarebbe più una soluzione geopolitica che ecologica. “controÈ piuttosto una soluzione geopolitica per soddisfare entrambe le parti mettendo in atto tutta una serie di garanzie, come lei ha indicato, e si spera che queste garanzie vengano seguite da vicino.“

Spinta per il Belgio?

Aggiungiamo che si è tentati di pensare che questa classificazione verde possa ravvivare il dibattito sulle centrali nucleari belghe e sulla loro estensione. Tuttavia, secondo Jerome Messin, è un po’ più complicato di così.

Per espandere le centrali elettriche, non vedo alcun vantaggio

“Penso che la controversia sulle centrali nucleari ea gas in Belgio sia contraria al quadro giuridico ed economico che risale alla pre-classificazione, e quindi non direttamente. In ogni caso, per l’ampliamento degli impianti esistenti, non vi sarà alcun effetto perché la classificazione mira ad indirizzare investitori e investimenti verso nuove soluzioni, verso nuovi impianti, verso nuove soluzioni tecniche in fase di implementazione. . Pertanto, per l’espansione delle centrali elettriche, non vedo alcun vantaggio.“

caso da seguire

C’è il rischio che questo progetto fallisca? Per respingerlo occorre riunire una maggioranza qualificata degli Stati membri, obiettivo difficile da raggiungere. Notare che E gli stati ostili alle armi nucleari, come l’Austria, si dicono disposti a fare causa, se necessario, per opporsi a questo progetto di classificazione. Ma non siamo ancora lì.

I paesi europei hanno ora dieci giorni per esprimere la loro opinione. La commissione tornerà poi con un’eventuale proposta di emendamento a metà gennaio. Dopodiché, gli Stati membri e il Parlamento europeo avranno altri quattro mesi per accettare o rifiutare questa bozza di classificazione verde.