Il prezzo del bitcoin dovrebbe creare un forte supporto a $ 30.000: quali sono le prospettive?

Bitcoin, la principale criptovaluta, viene creato nel corso dei giorni Forte livello di supporto a $ 30.000 E le recenti intuizioni degli esperti del settore aggiungono una prospettiva interessante sul futuro di Bitcoin. Infatti, secondo Arthur Hayes, ex CEO di BitMEX, Bitcoin ha il potenziale per diventare la valuta dominante per l’intelligenza artificiale (AI)evidenziando le sue caratteristiche uniche.

Inoltre, il prezzo del bitcoin oggi è influenzato da Gli investitori stanno rivalutando le aspettative della Fed Dopo Pubblica i dati sull’occupazione. In questa previsione del prezzo di Bitcoin, daremo uno sguardo ai fattori che influenzano la previsione di BTC ed esploreremo possibili scenari potenziali.

Arthur Hayes afferma che il bitcoin potrebbe diventare la valuta dominante per l’intelligenza artificiale

In un recente post sul blog, Ex CEO del mercato dei derivati ​​​​di criptovaluta Bitmex, Arthur Hayes, afferma che Bitcoin è la valuta ottimale per l’intelligenza artificiale (AI). Hayes lo suggerisce BTC sarà il mezzo di scambio preferito da AI Per la sua continua disponibilità, La sua natura digitale e la sua completa automazione.

I sistemi basati su Blockchain hanno caratteristiche interessanti, tra cui, BTC appare come prima opzione Per la sua rarità, la sua resistenza alla censura e la sua capacità di immagazzinare valore. In Confronto tra BTC e oro e valute fiatHayes Evidenzia i limiti e le inefficienze delle forme tradizionali di denaro.

Nella sua recente newsletter, Hayes ricorda ai suoi lettori che il mercato potrebbe essere disposto a pagare molto poco per l’espansione della rete Bitcoin se è probabile che le sue stime si realizzino in futuro. Si possono quindi realizzare grandi profitti se BTC diventa una valuta molto fondamentale. E usato quotidianamente. In risposta alle osservazioni di Hayes, i prezzi dei bitcoin sono in rialzo questo sabato.

Gli investitori stanno rivalutando le prospettive per le prospettive della Fed

Il prezzo del bitcoin reagisce alla rivalutazione degli investitori Aspettative della Fed dopo il rilascio dei dati sull’occupazione. IL Il rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti per giugno è stato inferiore alle aspettative del mercato, aggiungendo solo 209.000 posti di lavoro non agricoli. insieme, Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,6%.Gettare Dubbi sulla possibilità che la Federal Reserve americana alzi i tassi in futuro.

A causa di questi dati, la possibilità che la Federal Reserve americana aumenti i tassi di interesse è diminuita e il rilascio di queste cifre ha portato a Crescente pressione di vendita sul dollaro USA. Questo apre ancora una volta la porta a progressi in asset come Bitcoin. indice Il dollaro USA è ora in calo dello 0,45% Per oggi al momento della stesura di questo articolo e questo calo sta aiutando il prezzo di BTC a salire un po’, questo sabato.

Previsione del prezzo dei bitcoin

Bitcoin sta attualmente mostrando una certa volatilità, ma lo è Mantiene la sua posizione intorno al livello di $ 30.000, che funge da importante supporto psicologico. Quando si esamina il grafico dei prezzi, questo può essere visto Bitcoin si sta consolidando in un intervallo ristrettocon uno La resistenza è vicina a $ 31.400 e il supporto è vicino a $ 29.600.

Chiusura finale superiore a $ 29.600 Possibilità di avviare un movimento al rialzo per Bitcoin. Al contrario, se è presente un file Netta rottura sotto i 29.600$Bitcoin può Trova supporto intorno a $ 28.450 e forse sotto $ 27.450.

Grafico del prezzo di Bitcoin – Fonte: Tradingview

In una mossa al rialzo, se Bitcoin riesce a superare il livello di $ 31.350, Il prossimo obiettivo importante da tenere d’occhio sarà di circa $ 32.500. Pertanto, è raccomandato Tieni d’occhio il livello di 29.600 $ come punto di rotazione Fondamentale per le attività di day trading.

