Valutazioni di Wall Street Moderna.Pfizer Day: muore l’oca che fa l’oro?

Il titolo di Moderna è sceso del 3,9% a 226,5 $, dopo aver perso il 7,5% ieri. Anche la punizione di Pfizer che perde il 3,4% di 54,7 dollari dopo aver perso ieri il 4,1%. Una tendenza paradossale in quanto i governi prendono il richiamo, vaccinano i bambini e ne chiedono un quarto. Questo calo, dopo un anno eccezionale 2021 per i campioni dei vaccini, potrebbe riflettere una maggiore incertezza sul mercato a lungo termine dei vaccini Covid-19, nonché le valutazioni dei produttori.

Gli analisti prevedono ancora vendite significative di vaccini contro il Covid-19 nei prossimi anni. Per Moderna, gli analisti prevedono che le vendite di un vaccino contro il Covid-19 raggiungeranno i 20,3 miliardi di dollari quest’anno e i 12,1 miliardi di dollari nel 2023, secondo FactSet. Le aspettative di consenso per un vaccino Pfizer sono più alte, salendo a $ 33,6 miliardi quest’anno e $ 14,9 miliardi nel 2023.

Tuttavia, alcuni sembrano credere che Omicron potrebbe essere un punto di svolta. Gli studi sulle proprietà infettive di Omicron stanno crescendo e il verdetto è unanime: questa variante sarebbe due volte più virulenta della variante Delta, che è la versione “più pericolosa” del coronavirus che abbiamo finora. Questa mattina, nota investire in azioni.

“D’altra parte, se Omicron è meno pericoloso delle varianti precedenti, è molto più contagioso e presenta quindi un rischio di diffusione e diffusione molto maggiore rispetto al suo predecessore. È proprio la combinazione di queste due proprietà che ha portato gli esperti a pensare di utilizzare Omicron come metodo di vaccinazione naturale”, sottolinea Mediator.

“Infatti, con un’alta prevalenza e un rischio relativamente basso, la variante Omicron può svolgere il ruolo di vaccino stimolando l’immunità delle persone infette senza metterle a rischio. Questo è esattamente il principio della vaccinazione, la differenza è che Omicron non richiede alcuna logistica particolare, né contratti per garantire la copertura della popolazione, né scadenze per la produzione e la fornitura dei lotti”. “Una certa equità tra i paesi”, afferma l’analista.

Tuttavia, questa strategia significa “la morte della gallina dalle uova d’oro” nei laboratori.

AOF 2022