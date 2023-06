Un palazzo crolla e provoca diversi feriti gravi a Parigi: l’allerta vitale riguarda quattro persone

Le quattro persone che sono rimaste gravemente ferite in un crollo di un edificio nel centro di Parigi mercoledì sono state ora curate per segni vitali e altre 33 persone sono rimaste leggermente ferite, ha annunciato Gerald Darmanin. “Non c’era stato alcun preavviso su questa esplosione e non ne conosciamo la fonte”, ha aggiunto. Subito, a questo punto, ha detto in conferenza stampa il ministro dell’Interno.

Secondo i vigili del fuoco di Parigi, che hanno mobilitato 70 veicoli, “un’esplosione (…) ha causato il crollo di due edifici”. L’azione si è svolta in via Saint-Jacques vicino a Notre-Dame du Val-de-Grâce.

“Non c’è nulla per determinare l’origine del disastro”. A questo punto, ha detto la procura di Parigi, che ha aperto un’inchiesta sulle lesioni colpose. La polizia giudiziaria è stata arrestata a Parigi. “Un incendio è in corso in Saint-Jacques Street, nel 5° arrondissement di Parigi. Intervengono i vigili del fuoco di Parigi. Per favore, non interferire con la loro interferenza ed evitare l’area. Il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha twittato.