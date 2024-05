Stormy Daniels testimonia al processo di Donald Trump a New York: ‘Mi vergognavo per non averla fermata e per non aver detto no’

Un po’ nervosa, l’attrice quarantacinquenne cominciò a raccontare nei dettagli quel giorno del 2006, quando, a margine di un torneo di golf, incontrò Donald Trump, allora una figura del mondo degli affari e della politica.

“È stato un incontro molto breve”, mi ha detto uno degli addetti alla sicurezza, “il signor Trump vorrebbe sapere se le piacerebbe cenare con lui”. La sua storia. Donald Trump è rimasto immobile mentre entravo nell’affollata sala delle udienze.

Stormy Daniels, il cui vero nome è Stephanie Clifford, mentre indossa un abito nero e una spessa riga di eyeliner sugli occhi, afferma di aver poi avuto una relazione sessuale con il miliardario nella sua suite d’albergo, cosa che la repubblicana nega categoricamente. Durante la sua testimonianza, i pubblici ministeri hanno mostrato una famosa foto di lei e Donald Trump in posa insieme.

L’attrice ha descritto dettagliatamente la loro conversazione nella suite, “una camera d’albergo tre volte più grande del mio appartamento”, dove Donald Trump l’ha accolta “indossando un pigiama di raso di seta o di cotone”, cosa che lei ha deriso. È una conversazione piuttosto esilarante a cui Donald Trump è interessato. Con mia moglie Melania “non dormiamo nella stessa stanza”, gli ha detto, secondo la sua testimonianza.

Il miliardario era apparso nel suo popolare reality show, “The Apprentice”.

Quindi, in risposta alle domande del pubblico ministero Susan Hoffinger che ha condotto l’interrogatorio, Stormy Daniels racconta questo momento in cui, uscendo dal bagno, ha detto di aver trovato Donald Trump nudo sul letto.

Ha aggiunto: “Questa storia è stata acquistata in modo che non venisse pubblicata altrove, per non mettere in imbarazzo il signor Trump o influenzare la sua campagna”.

“Ho sentito il sangue lasciare le mie mani e i miei piedi come se mi stessi alzando molto velocemente”, ha ricordato. Se non si è sentita minacciata, afferma che l’intenzione dell’uomo d’affari “era del tutto chiara” e che “gli equilibri di potere erano sbilanciati”.

“Ho finito per fare sesso con lui”, aggiunge, paragonando la situazione a una “interruzione di corrente”. “Mi sono vergognato perché non l’ho fermato, non ho detto di no” e “l’ho detto a pochissime persone”.

Nel clima teso dell’interrogatorio, il giudice Juan Merchan è apparso infastidito da alcune domande del pubblico ministero, mentre l’avvocato di Donald Trump, Susan Nicholls, ha chiesto di non menzionare la relazione sessuale. “È molto dannoso”, ha aggiunto.

L’incontro è al centro della questione. Dieci anni dopo, alla fine della campagna presidenziale del 2016, Stormy Daniels ha ricevuto 130.000 dollari per rimanere in silenzio sull’incidente, un pagamento nascosto al centro del caso.

Il denaro è stato versato dall’ex avvocato del miliardario, Michael Cohen, tramite una società di copertura. È stato rimborsato nel 2017 dal gruppo imprenditoriale di Donald Trump, la Trump Organization, per le spese registrate come “spese legali” che sono al centro delle cause legali.

Dal 15 aprile, il candidato repubblicano alle presidenziali del 2024 è comparso davanti a una giuria con l’accusa di aver falsificato 34 documenti contabili, cosa che potrebbe fruttargli la prima condanna penale per un ex presidente degli Stati Uniti e, in teoria, una pena detentiva.

L’importo in sé non è stato contestato, ma gli avvocati di Donald Trump negano qualsiasi illecito penale.

Anche se condannato, Donald Trump potrebbe comunque candidarsi il 5 novembre contro Joe Biden.

Da quando il Wall Street Journal ha rivelato il pagamento nel gennaio 2018, nel pieno del mandato presidenziale di Donald Trump, quest’ultimo ha costantemente negato l’esistenza di una relazione con l’ex pornostar americana.

Ha attaccato la sua credibilità, definendola “faccia di cavallo”.

Il giudice ha vietato a Donald Trump di attaccare pubblicamente testimoni o giurati fuori dall’aula e ha già imposto dieci multe da 1.000 dollari, l’importo massimo, per lo stesso numero di violazioni di tale divieto.

Lunedì lo ha minacciato per la seconda volta di essere imprigionato se lo avesse fatto di nuovo.