È morta Angelique Koronis, corrispondente di Radio France in Grecia

La giornalista Angelique Corounis è morta all’età di 61 anni dopo una lunga malattia, ha appreso lunedì 6 maggio la redazione internazionale di Radio France. Ha lavorato come corrispondente in Grecia ed è stata una voce storica per Radio France. Angelique Koronis ha iniziato a lavorare nelle filiali del Gruppo General Audiovisual, tra cui France Info, nel 1989.

Oltre ai suoi numerosi reportage, sulla crisi del debito greco, che ha causato grande incertezza nell’Eurozona, all’inizio del 2010, o sulla situazione dei migranti sull’isola di Lesbo, Angelique Koronis ha firmato gli ultimi dieci documentari investigativi sul debito greco Il partito nazista Alba Dorata si intitola quello nuovo, co-diretto dal giornalista Thomas Lacobe Alba Dorata, una questione personale et al Alba Dorata, il lavoro di tutti. I documentari sono stati molto apprezzati in molti festival.

Angelique Koronis è un’autorità in quanto eccellente esperta del suo paese, la Grecia, della sua società e della sua cultura, che tratta con passione e impegno. Oltre a Radio France, ha lavorato come corrispondente per diverse radio e carta stampata in lingua francese.

France Info invia le sue condoglianze e i suoi pensieri alla sua famiglia e ai suoi cari.

