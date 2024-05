Prezzi ragionevoli per gli MRE?

Mohamed Abdeljalil, Ministro dei Trasporti e della Logistica, ha confermato che il suo ministero sta lavorando per garantire prezzi dei biglietti accessibili per i marocchini che vivono all’estero nel quadro dell’Operazione Marhaba.

Con l’avvicinarsi dell’operazione Marhaba, il Marocco sta lavorando per facilitare il ritorno nel paese dei marocchini che vivono all’estero. Rispondendo ad una domanda del Blocco Socialista alla Camera dei Rappresentanti, Mohamed Abdel Jalil, ministro dei Trasporti e della Logistica, ha confermato che il governo sta lavorando per aumentare la capacità dei servizi di trasporto aereo e marittimo, per facilitare l’accesso al Regno. Per i membri della comunità marocchina residenti all’estero.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, vengono trasportati settimanalmente più di 500.000 passeggeri in una direzione e vengono organizzati settimanalmente 4.000 voli internazionali. Per quanto riguarda il trasporto aereo, l’aeroporto di Tangeri Ibn Battuta ha programmato 450 voli invece dei 300 voli settimanali precedenti.

Abdul Jalil ha sottolineato che il suo ministero si concentra principalmente sulla qualità dei servizi e si concentra sulla concorrenza in questi servizi. Ha aggiunto che la sua amministrazione sta lavorando per garantire che i prezzi dei biglietti non superino il livello ragionevole. Secondo lui l’aumento dei prezzi è dovuto all’aumento della domanda di questi biglietti.